С 1 августа действуют новые тарифы на воду: где выросла цена и сколько стоит кубометр

С 1 августа в ряде украинских городов вступают в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В то же время, в еще нескольких общинах вопрос пересмотра стоимости услуг уже рассматривают или готовят соответствующие решения.

Главное: Рост цен с 1 августа: В ряде украинских общин с сегодняшнего дня начинают действовать новые, повышенные тарифы на водоснабжение и водоотвод.

В ряде украинских общин с сегодняшнего дня начинают действовать новые, повышенные тарифы на водоснабжение и водоотвод. Где тарифы уже подняли: Во Львове общая стоимость услуг выросла с 25,88 до 56,38 грн за кубометр. В Полтаве суммарный тариф с НДС составит 83,71 грн. за кубометр.

Во Львове общая стоимость услуг выросла с 25,88 до 56,38 грн за кубометр. В Полтаве суммарный тариф с НДС составит 83,71 грн. за кубометр. Что в Киеве и Одессе: В столице КГГА отклонила предложение водоканала поднять ценник до 89 грн и планирует тариф 63,79 грн/куб. В Одессе мэрия выступает против тарифа более 100 грн и настаивает на границе в 65 грн.

В столице КГГА отклонила предложение водоканала поднять ценник до 89 грн и планирует тариф 63,79 грн/куб. В Одессе мэрия выступает против тарифа более 100 грн и настаивает на границе в 65 грн. Причины пересмотра: Действующие тарифы покрывают лишь около 70% расходов водоканалов из-за существенного удорожания электроэнергии, горючего, реагентов и повышения зарплат.

Действующие тарифы покрывают лишь около 70% расходов водоканалов из-за существенного удорожания электроэнергии, горючего, реагентов и повышения зарплат. Общенационального повышения нет: Решение об изменении цен принимает отдельно каждая община. До 20 августа все водоканалы страны должны предоставить местным властям свои расчеты экономически обоснованных тарифов.

Где тарифы вырастут уже с 1 августа

Львов

С 1 августа во Львове начнет действовать новый тариф на услуги "Львовводоканала". Общая стоимость водоснабжения и водоотвода вырастет с 25,88 гривны до 56,38 гривны за кубометр.

Новые тарифы будут составлять:

водоснабжение - 36,04 гривны за кубометр ;

; водоотвод - 20,34 грн за кубометр.

В горсовете объяснили, что тариф не пересматривался более четырех лет. За это время почти в 1,7 раза выросли расходы на электроэнергию, а также подорожали топливо, реагенты и оплата труда.

В то же время городской голова Андрей Садовый отметил, что новый тариф минимально необходим для стабильной работы предприятия, а не полностью экономически обоснованным. Во "Львовводоканале" подчеркнули, что полученных средств хватит только на покрытие текущих расходов, без модернизации сетей.

Полтава

С 1 августа также могут заработать новые тарифы для потребителей "Полтававодоканала". Полтавский областной совет уже поддержал соответствующее решение.

Для населения предлагается установить:

водоснабжение - 39 гривен за кубометр ;

; водоотвод - 30,76 гривны за кубометр.

Вместе с НДС общая стоимость услуг составит 83,71 гривны за кубометр.

В "Полтававодоканале" объясняют необходимость пересмотра тарифов резким ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда, а также сокращением объемов потребления воды. На предприятии предупреждают, что без повышения тарифов придется переходить на почасовую подачу воды, сокращать ремонты сетей и работу аварийных бригад.

Где тарифы еще могут просмотреть

Одесса

В Одессе вопрос повышения тарифов пока окончательно не решен. Одесская городская военная администрация выступает против предложенного "Инфоксводоканалом" тарифа более 100 гривен за кубометр.

В администрации заявили, что пересмотр не должен превышать уровень тарифа, установленного НКРЭКУ, - 65 гривен за кубометр. Там также отмечают необходимость пересмотра условий аренды имущественного комплекса предприятия и сохранения программ поддержки для социально незащищенных жителей.

В то же время, представители ОСМД отмечают, что без пересмотра тарифов существует риск перехода на почасовое водоснабжение, но ожидают, что повышение стоимости будет сопровождаться улучшением качества услуг.

Киев

Пересмотреть тарифы планируют и в Киеве. В настоящее время жители столицы платят 30,38 гривны за кубометр.

"Киевводоканал" предлагал повысить тариф почти до 89 гривен за кубометр, однако в КГГА это предложение было отклонено.

В то же время городские власти планируют установить тариф 63,79 гривны за кубометр, который еще в 2024 году утвердила НКРЭКУ.

Почему тарифы начали пересматривать по всей стране

С июля в Украине стартовал процесс пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что до 20 августа все водоканалы должны предоставить органам местного самоуправления расчеты экономически обоснованных тарифов. После этого каждая община будет отдельно решать, повышать стоимость услуг или оставить ее без изменений, или же компенсировать разницу между действующим и экономически обоснованным тарифом из местного бюджета.

В министерстве пояснили, что сегодня действующие тарифы в среднем покрывают всего около 70% фактических расходов водоканалов. Основными причинами стали значительный рост стоимости электроэнергии, реагентов, материалов и заработной платы.

При этом решения об одновременном повышении тарифов по всей стране нет. Каждая община принимает его самостоятельно в зависимости от финансового состояния своего водоканала и возможностей местного бюджета.