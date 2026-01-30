Не до 1 февраля: Зеленский сказал, когда начался отсчет "энергетического перемирия"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "энергетическое перемирие" началось в ночь на сегодня, 30 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что то, как это перемирие пройдет, зависит от партнеров, в частности, от Соединенных Штатов.

"Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался", - сказал президент.

Энергетическое перемирие

Напомним, вчера в соцсетях распространили информацию о якобы остановке обстрелов РФ энергетической инфраструктуры Украины. Россиянам якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области, а также других регионах Украины.

Кроме того, появилась информация, что запрет на удары по энергетическим объектам может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Отмечалось, что это связано с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.

Позже американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов. По его словам, глава Кремля согласился на предложение.

Согласие на энергетическое перемирие подтвердил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, однако он отметил, что оно продлится только до 1 февраля.

Отметим, Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией. Он отметил, что этот вопрос обсуждался в Абу-Даби, и добавил, что рассчитывает на выполнение договоренностей.

Больше о том, что известно об энергетическом перемирии, заявлениях Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.