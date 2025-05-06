"Вони не хочуть воювати": Трамп оголосив про припинення бомбардувань хуситів

"Минулої ночі ми отримали дуже хороші новини: хусити оголосили, що вони не воюють. Принаймні, нам оголосили, що вони більше не хочуть воювати. І ми поважаємо це, і ми припинимо бомбардування", - заявив Трамп під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті.

Президент США відмовився розкривати, звідки йому відомо про намір хуситів припинити атаки в Червоному морі.

"Вони сказали: “Будь ласка, більше не бомбіть нас”, - заявив він, додавши, що не має значення, звідки саме він отримав цю інформацію.

Заяви хуситів

Видання зазначає, що хусити, однак, не прокоментували поки заяви Трампа про те, що вони погодилися припинити атаки на судна у Червоному морі.

Однак у заяві, зробленій за кілька годин до цього уряд, очолюваний хуситами, зазначив, що веде "священну війну на підтримку пригнобленого палестинського народу в Газі" та протистоїть "ізраїльсько-американо-британському ворогу".

"Наші військові можливості зростають з кожною агресією, і наші операції триватимуть", - йшлося тоді в заяві хуситів.