"Они не хотят воевать": Трамп объявил о прекращении бомбардировок хуситов

"Прошлой ночью мы получили очень хорошие новости: хуситы объявили, что они не воюют. По крайней мере, нам объявили, что они больше не хотят воевать. И мы уважаем это, и мы прекратим бомбардировки", - заявил Трамп во время встречи с премьером Канады Марком Карни в Овальном кабинете.

Президент США отказался раскрывать, откуда ему известно о намерении хуситов прекратить атаки в Красном море.

"Они сказали: "Пожалуйста, больше не бомбите нас", - заявил он, добавив, что не имеет значения, откуда именно он получил эту информацию.

Также Трамп подчеркнул, что США "немедленно прекращают бомбардировки хуситов".

"Мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли, а именно в этом и заключалась цель наших действий. Я считаю это очень положительным. Они уничтожали много кораблей, которые спокойно плыли по морям", - добавил президент.

Заявления хуситов

Издание отмечает, что хуситы, однако, не прокомментировали пока заявления Трампа о том, что они согласились прекратить атаки на суда в Красном море.

Однако в заявлении, сделанном за несколько часов до этого правительство, возглавляемое хуситами, отметило, что ведет "священную войну в поддержку угнетенного палестинского народа в Газе" и противостоит "израильско-американо-британскому врагу".

"Наши военные возможности растут с каждой агрессией, и наши операции будут продолжаться", - говорилось тогда в заявлении хуситов.