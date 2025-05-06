"Вони не хочуть воювати": Трамп оголосив про припинення бомбардувань хуситів
Президент Дональд Трамп оголосив, що США припиняють удари по хуситах у Ємені, оскільки ті, мовляв, заявили про бажання припинити бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Минулої ночі ми отримали дуже хороші новини: хусити оголосили, що вони не воюють. Принаймні, нам оголосили, що вони більше не хочуть воювати. І ми поважаємо це, і ми припинимо бомбардування", - заявив Трамп під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті.
Президент США відмовився розкривати, звідки йому відомо про намір хуситів припинити атаки в Червоному морі.
"Вони сказали: “Будь ласка, більше не бомбіть нас”, - заявив він, додавши, що не має значення, звідки саме він отримав цю інформацію.
Заяви хуситів
Видання зазначає, що хусити, однак, не прокоментували поки заяви Трампа про те, що вони погодилися припинити атаки на судна у Червоному морі.
Однак у заяві, зробленій за кілька годин до цього уряд, очолюваний хуситами, зазначив, що веде "священну війну на підтримку пригнобленого палестинського народу в Газі" та протистоїть "ізраїльсько-американо-британському ворогу".
"Наші військові можливості зростають з кожною агресією, і наші операції триватимуть", - йшлося тоді в заяві хуситів.
Операція США проти хуситів
Як повідомлялося раніше, у березні президент США Дональд Трамп наказав посилити удари по цілях хуситів у Ємені. Офіційний Вашингтон також заявляв, що американські удари триватимуть, доки підтримувані Тегераном бойовики не припинять напади на кораблі в Червоному морі.
Нагадаємо також, 16 березня хусити обстріляли авіаносець США USS Harry S Truman у Червоному морі.
Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що відповідальність за атаки хуситів на кораблі в Червоному морі лежить на Ірані. Він додав, що на країну чекають "жахливі наслідки".
А 17 квітня з'явилася інформація про те, що військові США масштабно вдарили по об'єктах хуситів у Ємені.
Додамо також, 18 квітня в ЗС США розповіли, що американські сили атакували у Ємені паливний порт Рас-Іса, який контролюється хуситами. Метою операції було перекриття джерела палива для підтримуваних Іраном бойовиків.
А 29 квітня американські ЗМІ писали, що винищувач F-18 ВМС США затонув у Червоне море після того, як хусити атакували авіаносець USS Harry S. Truman. Внаслідок інциденту один моряк отримав легке поранення.
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