"Они не хотят воевать": Трамп объявил о прекращении бомбардировок хуситов
Президент Дональд Трамп объявил, что США прекращают удары по хуситам в Йемене, поскольку те, мол, заявили о желании прекратить боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Прошлой ночью мы получили очень хорошие новости: хуситы объявили, что они не воюют. По крайней мере, нам объявили, что они больше не хотят воевать. И мы уважаем это, и мы прекратим бомбардировки", - заявил Трамп во время встречи с премьером Канады Марком Карни в Овальном кабинете.
Президент США отказался раскрывать, откуда ему известно о намерении хуситов прекратить атаки в Красном море.
"Они сказали: "Пожалуйста, больше не бомбите нас", - заявил он, добавив, что не имеет значения, откуда именно он получил эту информацию.
Также Трамп подчеркнул, что США "немедленно прекращают бомбардировки хуситов".
"Мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли, а именно в этом и заключалась цель наших действий. Я считаю это очень положительным. Они уничтожали много кораблей, которые спокойно плыли по морям", - добавил президент.
Заявления хуситов
Издание отмечает, что хуситы, однако, не прокомментировали пока заявления Трампа о том, что они согласились прекратить атаки на суда в Красном море.
Однако в заявлении, сделанном за несколько часов до этого правительство, возглавляемое хуситами, отметило, что ведет "священную войну в поддержку угнетенного палестинского народа в Газе" и противостоит "израильско-американо-британскому врагу".
"Наши военные возможности растут с каждой агрессией, и наши операции будут продолжаться", - говорилось тогда в заявлении хуситов.
Операция США против хуситов
Как сообщалось ранее, в марте президент США Дональд Трамп приказал усилить удары по целям хуситов в Йемене. Официальный Вашингтон также заявлял, что американские удары будут продолжаться, пока поддерживаемые Тегераном боевики не прекратят нападения на корабли в Красном море.
Напомним также, 16 марта хуситы обстреляли авианосец США USS Harry S Truman в Красном море.
Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за атаки хуситов на корабли в Красном море лежит на Иране. Он добавил, что страну ждут "ужасные последствия".
А 17 апреля появилась информация о том, что военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене.
Добавим также, 18 апреля в ВС США рассказали, что американские силы атаковали в Йемене топливный порт Рас-Иса, который контролируется хуситами. Целью операции было перекрытие источника топлива для поддерживаемых Ираном боевиков.
А 29 апреля американские СМИ писали, что истребитель F-18 ВМС США затонул в Красное море после того, как хуситы атаковали авианосец USS Harry S. Truman. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.
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