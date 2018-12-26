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 В "Нафтогазе" рассказали, когда начнется взыскание активов "Газпрома"

Новости » Энергетика    26.12.2018 - 11:59
 В "Нафтогазе" рассказали, когда начнется взыскание активов "Газпрома"
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

В январе 2019 года начнется суд в Нидерландах

В начале 2019 года начнутся судебные заседания по взысканию активов российского "Газпрома" в Нидерландах и Британии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

По его словам, уже в начале января будет судебное заседание в Нидерландах по принудительному взысканию активов "Газпрома". После этого в феврале ожидается суд в Великобритании. Кроме того, в НАК ожидают решения суда в Техасе, где украинская сторона пытается получить информацию об активах "Газпрома".

 

Напомним, ранее сообщалось, что суд в США согласился с требованиями "Нафтогаза" по "Газпрому" и обязал международные финансовые институты раскрыть информацию об активах и транзакциях российской компании.

Отметим, в январе также ожидаются газовые переговоры между Украиной и РФ при участии Европейской комиссии. Встреча будет посвящена продлению срока действия контракта на транзит российского газа в страны Европейского союза от 2009 года, который истекает 1 января 2020 года.


 

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