У "Нафтогазі" розповіли, коли почнеться стягнення активів "Газпрому"

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

У січні 2019 року розпочнеться суд у Нідерландах

На початку 2019 року розпочнуться судові засідання по стягненню активів російського "Газпрому" в Нідерландах і Британії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

За його словами, вже на початку січня буде судове засідання у Нідерландах щодо примусового стягнення активів "Газпрому". Після цього в лютому очікується суд у Великобританії. Крім того, в НАК очікують на рішення суду в Техасі, де українська сторона намагається отримати інформацію про активи "Газпрому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у США погодився з вимогами "Нафтогазу" "Газпрому" і зобов'язав міжнародні фінансові інститути розкрити інформацію про активи і транзакції російської компанії.

Відзначимо, в січні очікуються газові переговори між Україною і РФ за участю Європейської комісії. Зустріч буде присвячена продовженню терміну дії контракту на транзит російського газу до країн Європейського союзу від 2009 року, який закінчується 1 січня 2020 року.