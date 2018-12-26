ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Стиль життя
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У "Нафтогазі" розповіли, коли почнеться стягнення активів "Газпрому"

Новини » Енергетика    26.12.2018 - 11:59
У "Нафтогазі" розповіли, коли почнеться стягнення активів "Газпрому"
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

У січні 2019 року розпочнеться суд у Нідерландах

На початку 2019 року розпочнуться судові засідання по стягненню активів російського "Газпрому" в Нідерландах і Британії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

За його словами, вже на початку січня буде судове засідання у Нідерландах щодо примусового стягнення активів "Газпрому". Після цього в лютому очікується суд у Великобританії. Крім того, в НАК очікують на рішення суду в Техасі, де українська сторона намагається отримати інформацію про активи "Газпрому".

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у США погодився з вимогами "Нафтогазу" "Газпрому" і зобов'язав міжнародні фінансові інститути розкрити інформацію про активи і транзакції російської компанії.

Відзначимо, в січні очікуються газові переговори між Україною і РФ за участю Європейської комісії. Зустріч буде присвячена продовженню терміну дії контракту на транзит російського газу до країн Європейського союзу від 2009 року, який закінчується 1 січня 2020 року.

 

Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ за тиждень
Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся