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Суд в США согласился с требованиями "Нафтогаза" по "Газпрому"

Новости » Энергетика    12.12.2018 - 23:01
Суд в США согласился с требованиями "Нафтогаза" по "Газпрому"
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Сейчас НАК "Нафтогаз" ожидает решения суда в Техасе

Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК "Нафтогаз Украины" в отношении российского "Газпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

Он добавил, что это лишь первые шаги по решению спора с "Газпромом" в Соединенных Штатах, и пообещал сообщить подробности позже.

"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями в отношении "Газпрома". Это лишь первый шаг в США. Подробности позже", - написал Витренко.

По его словам, сейчас "Нафтогаз" ожидает решения суда в Техасе.

Ранее Витренко также сообщил, что, несмотря на то, что "Газпром" проиграл Украине в апелляционном суде Швеции о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража, он продолжает не выполнять это решение.

Он добавил, что США - это "не последняя юрисдикция, где "Газпром" ожидают проблемы", пока он не заплатит "Нафтогазу" всю сумму.

"Если подтвердятся недобросовестные действия "Газпрома" по уклонению от исполнения решений судов - они будут привлечены к ответственности", - заявил Витренко.

По информации издания "Энергореформа", НАК "Нафтогаз" обратилась в окружной суд Южного округа Техаса с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с ПАО "Газпром" в Нидерландах и Швейцарии об исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, в конце ноября НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала решение Стокгольмского арбитража в деле против российского газового монополиста ОАО "Газпром", некоторые части которого остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.

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