"Укрзалізниця" попередила про затримки потягів у напрямку Київщини й не тільки

Через ворожі атаки в Україні затримується низка пасажирських потягів у напрямку Києва та Київщини. Деякі рейси прибудуть із запізненням більш ніж на дві години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
За даними "Укрзалізниці", затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.
Найбільші запізнення сягають майже трьох годин. Пасажирів просять стежити за оновленнями та враховувати зміни у своєму маршруті.
Оновлено о 9:45.
Як пояснили в УЗ, внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.
Це стосується рейсів:
"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - додали в компанії.
Нагадаємо, що цієї ночі Російська Федерація здійснила масований обстріл України.
Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни.
Здебільшого протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.
Зауважимо, що росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області. Станом на 08:00 було відомо, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.
Місцева влада звернулась до містян із закликом закрити вікна, бо після ворожої атаки в місті забруднено повітря.
