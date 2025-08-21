"Укрзалізниця" попередила про затримки потягів у напрямку Київщини й не тільки

Масована атака у ніч на 21 серпня

Нагадаємо, що цієї ночі Російська Федерація здійснила масований обстріл України.

Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни.

Здебільшого протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Зауважимо, що росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області. Станом на 08:00 було відомо, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

Місцева влада звернулась до містян із закликом закрити вікна, бо після ворожої атаки в місті забруднено повітря.

