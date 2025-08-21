UA

"Укрзалізниця" попередила про затримки потягів у напрямку Київщини й не тільки

Фото: через атаки рф затримуються потяги на Київщину (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Через ворожі атаки в Україні затримується низка пасажирських потягів у напрямку Києва та Київщини. Деякі рейси прибудуть із запізненням більш ніж на дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

За даними "Укрзалізниці", затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.

Найбільші запізнення сягають майже трьох годин. Пасажирів просять стежити за оновленнями та враховувати зміни у своєму маршруті.

Оновлено о 9:45.

Як пояснили в УЗ, внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.

Це стосується рейсів:

  • №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
  • №49/50 Трускавець - Київ;
  • №7/8 Чернівці - Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
  • №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)
  • №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
  • №93/94 Харків - Хелм;
  • №29/30 Ужгород - Київ.

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - додали в компанії.

Масована атака у ніч на 21 серпня

Нагадаємо, що цієї ночі Російська Федерація здійснила масований обстріл України.

Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни.

Здебільшого протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Зауважимо, що росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області. Станом на 08:00 було відомо, що рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

Місцева влада звернулась до містян із закликом закрити вікна, бо після ворожої атаки в місті забруднено повітря.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

