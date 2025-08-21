ua en ru
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ

Четвер 21 серпня 2025 07:04
Краще зачинити вікна. У Мукачево ліквідують наслідки ракетного удару РФ Ілюстративне фото: у Мукачево місцевих закликали закрити вікна після удару РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Цієї ночі російська армія завдала ракетного удару по місту Мукачево. Наразі триває ліквідація наслідків влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мукачівську міську раду.

Зокрема, міськрада звернулась до містян із проханням закрити вікна, та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

"У зв’язку із пожежею, внаслідок ракетного удару, рятувальники працюють на об’єкті. Просимо всіх щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Залишайтесь в укриттях до відбою", - сказано у повідомленні.

Обстріл Мукачево

Цієї ночі ворог поцілив по території одного з промислових підприємств міста. Повідомлялось про масштабну пожежу, однак про постраждалих наразі інформації немає.

Масована атака у ніч на 21 серпня

Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.

Детально про те, що чим саме росіяни атакували Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що основою ціллю російської армії виявились західні області України. Однак вибухи лунали й у Дніпрі та Запоріжжі.

