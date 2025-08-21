"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов в направлении Киевщины

Массированная атака в ночь на 21 августа

Напомним, что этой ночью Российская Федерация осуществила массированный обстрел Украины.

Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в еще нескольких регионах страны.

В основном в течение ночи оккупанты атаковали Львов и область. Для ударов россияне использовали крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Заметим, что россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Мукачево Закарпатской области. По состоянию на 08:00 было известно, что спасатели продолжают ликвидацию последствий.

Местные власти обратились к горожанам с призывом закрыть окна, потому что после вражеской атаки в городе загрязнен воздух.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.