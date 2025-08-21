Прильоти у Львові та Запоріжжі, поранені у Мукачево: все про наслідки комбінованого обстрілу РФ

Російська Федерація цієї ночі завдала чергового комбінованого удару по території України. Окупанти застосували "Шахеди", крилаті ракети та аеробалістичні ракети "Кинджал".

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про масований комбінований удар РФ по території України.

Головне

прильоти зафіксовано у Львові, Мукачево та Запоріжжі;

у Мукачево 12 постраждали;

у Львові є жертва.

Чим били росіяни

"Шахеди"

Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати ще напередодні ввечері - росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед". Ворожі безпілотники фіксувались у повітряному просторі України з різних напрямків.

"Кинджали"

Близької третьої години ночі Україну охопила масштабна тривога - росіяни підняли у повітря декілька бортів МіГ-31К. Майже відразу було зафіксовано пускові маневри аеробалістичною ракетою "Кинджал".

За даними Повітряних сил, основною ціллю були західні області України. Тоді повідомлялось про вибухи у Луцьку.

Крилаті ракети

Також цієї ночі ворог застосував крилаті ракети. Повітряні сили повідомляли про їх рух з півдня та півночі. Варто зауважити, що моніторингові канали заявляли про активність стратегічної авіації РФ та ракетоносії в акваторії Чорного моря. Однак офіційно про це не повідомлялось.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що РФ вночі випустила по Україні 574 дрони та 40 ракет.

За даними військових, було збито/подавлено:

546 з 574 "Шахедів" та дронів-імітаторів різних типів;

1 з 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

0 з 2 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

18 з 19 крилатих ракет Х-101;

12 з 14 крилатих ракет "Калібр".

Також ворог атакував 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Наслідки обстрілу

Мукачево

Росіяни завдали ракетного удару по підприємству у місті. Станом на 08:00 відомом, що рятувальники займаються ліквідацією наслідків. Також місцева влада звернулась до містян із закликом закрити вікна. Це пов'язано із забрудненням повітря внаслідок ракетного удару РФ.

"Просимо всіх щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - сказано у повідомленні.

Станом на 07:15 відомо про 12 постраждалих у Мукачево.

"До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно", - повідомила влада міста.

Станом на 14:00, кількість постраждалих зросла до 19 осіб.

Зазначається, що до місцевої лікарні доставили 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно.

Львів

Росіяни атакували Львів та область крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Влучання зафіксовано в районі вул. Олени Степанівни, де попередньо є постраждалі.

"Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях. Перевіряємо", - написав Андрій Садовий.



А ось голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про першу жертву внаслідок удару.

"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві - травмовані", - голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також пошкоджені десятки житлових будинків.

Зауважимо, що станом на 8:30 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також прокоментував ворожий обстріл Львова та України загалом.

"Росія здійснила атаку на Львів - використала "Шахеди" й ракети. Є загиблий. Пошкоджено багато цивільних будинків", - зауважив він.

Єрмак зазначив, що російський диктатор Володимир Путін говорить про мир, але не робить жодного кроку, щоб його досягти.

"Навпаки - затягує час і продовжує війну. Замість реальних рішень - удари по мирних людях. У цьому немає жодної логіки. Лише бажання вбивати. Працюємо з партнерами, щоб зупинити вбивства", - пояснив керівник ОП.

Оновлено о 8:45.

Садовий повідомив про ще одну третю постраждалу. За його словами, це жінка, 38 років, яка наразі перебуває у лікарні святого Пантелеймона.

"Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", - додав мер міста.

Зауважимо, що за даними Львівської обласної прокуратури місто атакували Х-101 із касетними бойовими частинами.

Як пояснили в прокуратурі, під час атаки на місто, ППО збили три крилаті ракети типу Х-101 із касетними бойовими частинами.

Попередньо відомо про одного загиблого та ще двох чоловіків, які отримали травми й були оглянуті медиками на місці, ще одного постраждалого доставлено до лікарні. На даний час триває ліквідація наслідків обстрілу.

Запоріжжя

Російські війська двічі вдарили по Запоріжжю. Пошкоджені кілька обʼєктів промислової інфраструктури і житлові будинки.

Вибуховою хвилею понівечило будинки - в них вибиті вікна. На місцях атаки працюють комунальні служби. Також є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.

Черкаська область

За попередніми даними, в межах Черкащини знищено 6 російських ракет і 12 дронів.

Інформації про травмованих наразі немає. Водночас уламками збитої ракети пошкоджено житлові будинки на Золотоніщині.

Луцьк

Як повідомив мер міста, сьогодні Луцьк знову пережив атаку ворога з застосуванням дронів та ракети.

Станом на 08:00 потерпілих та загиблих немає.

Хмельниччина

"Сьогодні вночі під час сигналу «Повітряна тривога» на території області перебували ворожі літальні цілі. Працювали сили ППО ЗСУ. Є збиття. Про деталі згодом", - голова ОВА Сергій Тюрін.

Станом на цей час інформація про загиблих, травмованих та пошкодження не надходила.

Рівне та область

Усю ніч тривала повітряна тривога й на Рівненщині. В регіоні працювали сили ППО. Унаслідок падіння уламків є ураження цивільних об’єктів.

За даними ДСНС, на Рівненщині постраждала 67-річна жінка: її госпіталізували до лікарні.

Також внаслідок падіння уламків у місті Рівне виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу.

Оновлено о 8:57.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж відреагував на нову максимально атаку росіян.

"Знову максимально тупа атака росіян ракетами і "Шахедами" по багатьох містах: Львів, Рівне, Луцьк, Мукачево і не тільки. З воєнної точки зору атаки взагалі не мають жодного сенсу. Війну Росія не виграє, тил не зламає, на поле бою це не вплине. Просто бажання вбивати і кошмарити цивільних. Втім, знову ж таки, це не вплине на війну ніяк", - додав він.

Оновлено о 10:15.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував атаку росіян на Україну цієї ночі. За його словами, цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Окупанти били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках та по людях.

"Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень", - зазначив він.

Президент зауважив, що цього разу росіяни завдали удару так, наче нічого взагалі не змінюється.

"Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!", - підкреслив він.

Оновлено о 13:00.

Як повідомили в Міненерго, ворожі безпілотники, цієї ночі атакували об’єкти газотранспортної інфраструктури.

"У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один з об’єктів газотранспортної системи України. Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано", - пояснили в міністерстві.

Затримки потягів через нічну атаку

Варто зазначити, що внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.

Це стосується рейсів:

№43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;

№49/50 Трускавець - Київ;

№7/8 Чернівці - Київ;

№149/150 Івано-Франківськ - Київ;

№51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)

№227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;

№93/94 Харків - Хелм;

№29/30 Ужгород - Київ.

Як зазначили в УЗ, контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, а залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

Водночас затримуються й потяги в напрямку Київської області. Мова йде про потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.