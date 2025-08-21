У Києві вдруге за ніч пролунали вибухи: чим атакують росіяни
У Києві рано вранці четверга, 21 серпня знову пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою російських "Шахедів".
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зауважимо, повітряну тривогу у столиці оголошено ще з вечора середи, 20 серпня. Тоді Київ почали атакувати російські дрони. А близько опівночі у місті пролунали вибухи. Наразі про наслідки першої атаки не повідомлялось.
А вже о близько 04:0 четверга, 21 серпня, столиця знову зазнала дронової атаки. За даними Київської міської військової адміністрації, на околицях столиці було зафіксовано "Шахеди".
У самому ж місті працювали сили ППО.
Масована атака у ніч на 21 серпня
Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.
