ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві вдруге за ніч пролунали вибухи: чим атакують росіяни

Четвер 21 серпня 2025 04:23
UA EN RU
У Києві вдруге за ніч пролунали вибухи: чим атакують росіяни Ілюстративне фото: у Києві вдруге за ніч пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві рано вранці четверга, 21 серпня знову пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою російських "Шахедів".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зауважимо, повітряну тривогу у столиці оголошено ще з вечора середи, 20 серпня. Тоді Київ почали атакувати російські дрони. А близько опівночі у місті пролунали вибухи. Наразі про наслідки першої атаки не повідомлялось.

А вже о близько 04:0 четверга, 21 серпня, столиця знову зазнала дронової атаки. За даними Київської міської військової адміністрації, на околицях столиці було зафіксовано "Шахеди".

У самому ж місті працювали сили ППО.
У Києві вдруге за ніч пролунали вибухи: чим атакують росіяни

Масована атака у ніч на 21 серпня

Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"