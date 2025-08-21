Били "Шахедами" та ракетами: перші наслідки атаки РФ по Львову (фото)

Вранці в четвер, 21 серпня, росіяни атакували Львів та область крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового .

На Львівщині повітряна тривога розпочалась о 2:57 - причиною стала загроза ударів дронами-камікадзе та запусків крилатих ракет з російської авіації.

Близько 4-ї ранку голова ОВА Максим Козицький повідомив про появу ворожого безпілотника спершу над Золочівським районом, а згодом - біля Винників. Після цього в небі спрацювала протиповітряна оборона, і в місті пролунала серія вибухів.

О 6:05 керівник області попередив про наближення до Львова крилатої ракети. У цей же час мешканці повідомляли у соцмережах про потужні вибухи в різних районах міста.

Про наслідки атаки написав вже міський голова Львова Андрій Садовий. Він повідомив, що влучання зафіксувано в районі вул. Олени Степанівни, де попередньо є постраждалі.

"Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях. Перевіряємо", – написав Андрій Садовий.

Зазначимо, що попередня масована атака на Львівщину відбулася вночі 12 липня. Тоді найбільше руйнувань зазнали Галицький і Залізничний райони міста. Зокрема, вибухи знищили житловий будинок на вулицях Олени Степанівни та Митрополита Андрея.