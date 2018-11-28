Порошенко одобрил закон о введении военного положения

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Президент подписал проект закона

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

Отметим, парламент рассмотрел соответствующий законопроект авторства президента в понедельник вечером на внеочередном заседании.

Как писало РБК-Украина, военное положение - особый режим функционирования страны, при котором могут быть ограничены многие права и свободы граждан. Этот вопрос регулируется законом о правовом режиме военного положения.

К примеру, может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждаться любое личное имущество, ограничиваться передвижение граждан и вводиться комендантский час, ограничиваться или запрещаться торговля оружием, алкоголем и лекарствами, ограничиваться свобода прессы и пользование интернетом, вплоть до полного запрета. Но это не значит, что все эти меры могут применяться на практике в полном объеме.

Стоит отметить, что ранее Петр Порошенко и другие представители власти высказывались категорически против военного положения. "В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну", - говорил президент летом 2014 года.

"Нам МВФ как воюющей стране скажет, что денег не дадим, потому что есть устав Международного валютного фонда. Мы очень нуждаемся сейчас в финансовой помощи", - заявлял в начале 2015 года глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский.

На заседании СНБО ночью 26 ноября 2018 года Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабли ВМС Украины. Он заявил, что военное положение не приведет к ограничению прав и свобод граждан.

Глава Мининформполитики Юрий Стець заверил, что никакой цензуры в СМИ вводиться не будет.

Кроме того, председатель Нацбанка Яков Смолий сообщил, что эти решения не повлияют на работу банковской системы страны. Движение граждан Украины через госграницу также ограничиваться не будет, а вот отдельным категориям граждан РФ может быть оказано во въезде в Украину.

Напомним, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море вчера, 25 ноября, был открыт огонь со стороны России. Как сообщало командование ВМС, пограничные катера ФСБ России стреляли на поражение. Российский спецназ захватил три корабля Военно-морских сил Украины. В результате обстрела россиян шесть украинских военнослужащих были ранены.

Видео нападения российского пограничного корабля на украинское судно опубликовало Министерство внутренних дел. По словам Арсена Авакова, на перехваченном видео, которое снимали русские, слышны команды, и это пойдет доказательством в международный суд.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

В связи с атаками России Вооруженные силы Украины, а также личный состав Службы безопасности Украины были приведены в полную боевую готовность.

Как писало РБК-Украина, именно открытый характер агрессии мог стать поводом говорить о введении военного положения.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Россия впервые неприкрыто атаковала вооруженные силы Украины.

"Пять лет Россия ведет гибридную войну против Украины, но впервые они неприкрыто атаковали вооруженные силы Украины, ранее это делалось скрыто, раньше они использовали своих военных без опознавательных знаков", - заявил Турчинов.