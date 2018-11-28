Порошенко схвалив закон про запровадження воєнного стану

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Президент підписав проект закону

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прес-секретаря президента Святослава Цеголко.

Зазначимо, парламент розглянув відповідний законопроект авторства президента у понеділок ввечері на позачерговому засіданні.

Як повідомляло РБК-Україна, воєнний стан - особливий режим функціонування країни, при якому можуть бути обмежені багато прав і свобод громадян. Це питання регулюється законом про правовий режим воєнного стану.

Наприклад, може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчужуватись будь-яке особисте майно, обмежуватися пересування громадян і вводитись комендантська година, обмежуватися або заборонятися торгівля зброєю, алкоголем і ліками, обмежуватися свобода преси і користування інтернетом, аж до повної заборони. Але це не означає, що всі ці заходи можуть застосовуватися на практиці в повному обсязі.

Варто зазначити, що раніше Петро Порошенко та інші представники влади висловлювалися категорично проти воєнного стану. "У воєнному стані заборонені поставки зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну", - говорив президент влітку 2014 року.

"Нам МВФ як воюючою країні скаже, що грошей не дамо, тому що є статут Міжнародного валютного фонду. Ми дуже потребуємо зараз фінансової допомоги", - заявляв на початку 2015 року голова парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.

На засіданні РНБО вночі 26 листопада Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Він заявив, що воєнний стан не призведе до обмеження прав і свобод громадян.

Глава Мінінформполітики Юрій Стець запевнив, що ніякої цензури в ЗМІ вводитися не буде.

Крім того, голова Нацбанку Яків Смолій повідомив, що ці рішення не вплинуть на роботу банківської системи країни. Рух громадян України через держкордон також обмежуватися не буде, а ось окремим категоріям громадян РФ може бути відмовлено у в'їзді в Україну.

Нагадаємо, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі вчора, 25 листопада, був відкритий вогонь з боку Росії. Як повідомляло командування ВМС, прикордонні катери ФСБ Росії стріляли на ураження. Російський спецназ захопив три кораблі Військово-морських сил України. В результаті обстрілу росіян шість українських військовослужбовців були поранені.

Відео нападу російського прикордонного корабля на українське судно опублікувало Міністерство внутрішніх справ. За словами Арсена Авакова, на перехопленому відео, яке знімали росіяни, чути команди, і це піде доказом у міжнародний суд.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018

У зв'язку з атаками Росії Збройні сили України, а також особовий склад Служби безпеки України були приведені в повну бойову готовність.

Як писало РБК-Україна, саме відкритий характер агресії міг стати приводом говорити про введення військового положення.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, Росія вперше неприкрито атакувала збройні сили України.

"П'ять років Росія веде гібридну війну проти України, але вперше вони неприховано атакували збройні сили України, раніше це робилося приховано, раніше вони використовували свої військові без розпізнавальних знаків", - заявив Турчинов.