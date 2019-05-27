"Юра молодеет": Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5

Телеведущие показали образы со съемок Голос. Діти 5
В прошедшее воскресенье, 26 мая, стартовал уже 5-й сезон популярного шоу Голос. Діти. Ведущими проекта неизменно остаются Катя Осадчая и Юрий Горбунов. В судейских креслах также знакомые исполнители: Джамала, группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив), а также Дзидзьо.
Уже "традиционно" звездная пара Осадчая-Горбунов сделали совместное фото со съемок первого эфира. На селфи счастливая пара нежно обнимают друг друга.
"Ви біля екранів? Голос діти вже в ефірі! Наші надзвичайні діти будуть дивувати!" – подписала снимок Катя Осадчая.
Осадчая и Горбунов во время первого эфира Голос. Діти 5 (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое фото. При этом очень многие отозвались по поводу первого эфира:
Александр Зазарашвили – "All by myself" – Голос. Дети 5 сезон
Кстати, отметим, что до этого Катя Осадчая уже показывала свой образ со съемок первого эфира Голос. Діти. Телеведущая блистала в романтичном платье насыщенного розового оттенка от украинского дуэта дизайнеров VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Среди аксессуаров – оригинальная поясная сумка в виде двух массивных карманов, также яркого розового цвета.
Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских. На снимке Катя и Юрий позируют вместе с молодоженами, а также поздравляют их с важным событием в обнимку с новоиспеченными мужем и женой.
Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.