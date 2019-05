"Юра молодеет": Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5

В прошедшее воскресенье, 26 мая, стартовал уже 5-й сезон популярного шоу Голос. Діти. Ведущими проекта неизменно остаются Катя Осадчая и Юрий Горбунов. В судейских креслах также знакомые исполнители: Джамала, группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив), а также Дзидзьо.

Уже "традиционно" звездная пара Осадчая-Горбунов сделали совместное фото со съемок первого эфира. На селфи счастливая пара нежно обнимают друг друга.

"Ви біля екранів? Голос діти вже в ефірі! Наші надзвичайні діти будуть дивувати!" – подписала снимок Катя Осадчая.

Осадчая и Горбунов во время первого эфира Голос. Діти 5 (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое фото. При этом очень многие отозвались по поводу первого эфира:

"Украинские дети самые талантливые!"

"Смотрю. Очень нравиться эта передача. Детки просто супер! Такие таланты!"

"Юра хорош, молодеет"

"Вы очень красивые!"

"Дети невероятно талантливые, сильный эфир!"

"Дети такие таланты – диаманты! Жалко, к Джамале не попал Элвис Пресли и Грузини! Это ее стиль"

"Смотрим, очень талантлевые дети"

"Хлопчик зі Старої Вижви нереально голосистий"

"Так, другий виступ - це просто нереально класно"

"Я просто в захваті від по баченого"

"Саша з Грузії.... Як співав мурашки по тілі.... Неймовірний голос... Він вартий перемоги на цьому шоу!"

Александр Зазарашвили – "All by myself" – Голос. Дети 5 сезон

Кстати, отметим, что до этого Катя Осадчая уже показывала свой образ со съемок первого эфира Голос. Діти. Телеведущая блистала в романтичном платье насыщенного розового оттенка от украинского дуэта дизайнеров VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Среди аксессуаров – оригинальная поясная сумка в виде двух массивных карманов, также яркого розового цвета.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

