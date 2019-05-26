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Маршрут детства: Осадчая в День города душевно обратилась в киевлянам

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.05.2019 - 20:08
Маршрут детства: Осадчая в День города душевно обратилась в киевлянам
Фото: Катя Осадчая (РБК-Украина)

Катя Осадчая в День Киева поздравила киевлян с праздником

Катя Осадчая не устает радовать своих поклонников красочными милыми снимками, а также удивлять тем, что все везде успевает. Совсем недавно известная украинская телеведущая была в Каннах на легендарном кинофестивале, затем - уже поздравляла молодоженов Настю Каменских и Потапа на музыкальной свадьбе года, а потом уже показывает снимки из Одессы... Но в День Киева звезда уже в столице - своем любимом родном городе, признается ему в любви.

Ведущая передачи "Светская жизнь" опубликовала в Instagram душевные фото и видео, посвященное "имениннику".

"Мой самый любимый в мире город, с Днем рождения!", - поздравила она Киев.

Маршрут детства: Осадчая в День города душевно обратилась в киевлянам

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Осадчая рассказала, что родилась в столице Украины и милее, красивее, роднее для нее нет в мире места.

"Я люблю гулять по Владимирской горке, маршруту 18 троллейбуса, который идет через спуск через Лукьяновку - маршрут детства. Мы с родителями жили возле Ветряных гор, там прошло мое детство, церквей на Мостицкой, яблоневые сады на Липинен, Куреневский рынок, куда мы просили родителей уйти, чтобы купить домашнего любимца (рыбки и кот Максик прибыли именно оттуда)...

Маршрут детства: Осадчая в День города душевно обратилась в киевлянам

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

...Когда с детства смотришь на город и его достопримечательности, никогда в жизни не поднимется рука уничтожить старинные здания. Мне очень грустно, что за последние годы мы потеряли такое количество зданий. К сожалению, Киевом всегда руководили и руководят не киевляне, им все не ценно для них, Киев - не их детские воспоминания. К примеру, здание, по которому я особенно скучаю, это домик под горой вблизи Почтовой площади, зеленый трехэтажный флигель Казанского 1909 года. Его снесли за одну ночь и на его месте построили офисы. Таких примеров очень много... Я очень надеюсь, что не будет уничтожена легендарная Тарелка на Лыбидской, проект реновации, что сделал Слава Бальбек с Вalbek Вureau будет воплощено в жизнь. В Мариинском парке построят новую детскую площадку (об этом будет отдельный пост) и мы киевляне сможем защищать свой город от вандалов и иметь право голоса...

Маршрут детства: Осадчая в День города душевно обратилась в киевлянам

Киев (Фото: instagram.com/kosadcha)

...Дорогой Киеве, в твой день, хочу пожелать, чтобы тебя не уничтожали, а любили, как любят все настоящие киевляне", - говорится в публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Видео: instagram.com/kosadcha

Как сообщалось ранее, Катя Осадчая блистала под руку с украинским режиссером на красной дорожке в Каннах 

Напомним, недавно Катя Осадчая поразила роскошным нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

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