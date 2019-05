"Юра молодшає": Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5

У минулу неділю, 26 травня, стартував вже 5-й сезон популярного шоу Голос. Діти. Ведучими проекту незмінно залишаються Катя Осадча та Юрій Горбунов. У суддівських кріслах також знайомі виконавці: Джамала, гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив), а також Дзідзьо.

Вже "традиційно" зоряна пара Осадча-Горбунов зробили спільне фото зі зйомок першого ефіру. На селфі щаслива пара ніжно обіймають один одного.

"Ви біля екранів? Голос діти вже в ефірі! Наші надзвичайні діти будуть дивувати!" – підписала знімок Катя Осадча.

Осадча та Горбунов під час першого ефіру Голос. Діти 5 (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нове фото. При цьому дуже багато відгукнулися з приводу першого ефіру:

"Украинские дети самые талантливые!"

"Смотрю. Очень нравиться эта передача. Детки просто супер! Такие таланты!"

"Юра хорош, молодеет"

"Вы очень красивые!"

"Дети невероятно талантливые, сильный эфир!"

"Дети такие таланты – диаманты! Жалко, к Джамале не попал Элвис Пресли и Грузини! Это ее стиль"

"Смотрим, очень талантлевые дети"

"Хлопчик зі Старої Вижви нереально голосистий"

"Так, другий виступ - це просто нереально класно"

"Я просто в захваті від по баченого"

"Саша з Грузії.... Як співав мурашки по тілі.... Неймовірний голос... Він вартий перемоги на цьому шоу!"

Олександр Зазарашвілі – "All by myself" – Голос. Діти 5 сезон

До речі, відзначимо, що до цього Катя Осадча вже показувала свій образ зі зйомок першого ефіру Голос. Діти. Телеведуча блищала в романтичному платті насиченого рожевого відтінку від українського дуету дизайнерів VOROZHBYT&ZEMSKOVA. Серед аксесуарів – оригінальна поясна сумка у вигляді двох масивних кишень, також яскравого рожевого кольору.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

