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"Затмила невесту": Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.05.2019 - 10:57
"Затмила невесту": Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Теледива пришла поздравить молодоженов с важным событием в их жизни

Свадьба Потапа и Насти Каменских стала самым громким событием в украинском шоу-бизе этой весной. Поклонники давно ждали, когода же артисты признаются в своих чувствах, а их коллеги старались хранить тайну влюбленных.  В четверг, 23 мая, счастливые жених и невеста пошли к алтарю! А свидетелями их свадебных клятв друг другу стали родные, близкие и друзья, среди которых было немало и украинских звезд. Так, в загородный комплекс под Киевом прибыли Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Оля Полякова, Алексей Завгородний "Позитив" с женой Анной, актер Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Тина Кароль, Маша Ефросинина с мужем и многие другие. Ведущим мероприятия стал шоумен и друг Потапа Юрий Горбунов, а его жена Катя Осадчая пришла на церемонию в роскошном платье от бренда Tulipia Dress. Фото с торжества ведущая поделилась в Instagram.

На снимке Катя и Юрий позируют вместе с молодоженами, а также поздравляют их с важным событием в обнимку с новоиспеченными мужем и женой. На Кате – длинное платье с вышитыми цветами, оригинально декорированным ажурным лифом и короткими рукавами-"крылишками" из фатина. Юрий предпочел классический темно-синий костюм с белой рубашкой и "бабочку"

"Будьте щасливими!" - обратилась теледива к Потапу и Насти в комментарии к фотосету, отметив их под снимками.

&quot;Затмила невесту&quot;: Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов на свадьбее Потапа и Насти Каменских (instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей присоединились к ее пожеланию, а также отметили наряд самой Кати, признавшись, что она несколько затмила даже невесту.

&quot;Затмила невесту&quot;: Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов на свадьбее Потапа и Насти Каменских (instagram.com/kosadcha)

"Катя, у Вас великолепное платье! Немножко затмили невесту!", "Катюша платье - вау!!! Счастья и любви молодоженам!", "Вітання!  Пані Катю, що Настуня в весільному вбранні королева, що ви в цій сукні королева, ну просто суперові дівчата- королівни!", "Катя, у Вас бесподобное платье!", "Шикарное платье у вас", "Катю, Ваша сукня роскішна", "Катя, какое у вас красивенное платье. Вы как королева!", "Катя, сукня просто шик! Це ручна робота?" - интересовались комментаторы.

&quot;Затмила невесту&quot;: Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Стоит отметить, что свой роскошный королевский наряд Катя уже примеряла во время съемок шоу "Голос страны" в 2017 году.

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