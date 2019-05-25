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В стильном наряде и с коляской: Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2019 - 09:46
В стильном наряде и с коляской: Осадчая взволновала фанов фото из Одессы
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая побывала на Одесской киностудии

Последние дни выдались у Кати Осадчей весьма активными - не успела телеведущая вернуться из Канн, где восхищала стильными образами на знаменитом кинофестивале, как вместе с мужем Юрием Горбуновым они отправились гулять на роскошную свадьбу своих друзей, Насти Каменских и Потапа. Теперь же артистка уехала в Одессу и взбудоражила поклонников красочными снимками из приморского города.

Все дело в том, что на одном из фото Катя запечатлена с красной детской коляской в ретро стиле. Она позирует в колоритном одесском дворике, где прямо на улице сохнет постиранная одежда. При этом сама ведущая - в очень стильном и элегантном белом брючном костюме. Образ дополняют огромный черный бант-пояс, коронная шляпка и черные туфли-лодочки.

В стильном наряде и с коляской: Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

На еще одном кадре Осадчая сделала селфи в зеркале в полный рост, а на другом она в джинсах и футболке сидит у зеркала в гримерке в кресле с надписью "Режиссер".

В стильном наряде и с коляской: Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Как оказалось, поездка приурочена к 100-летию киностудии.

"100 років одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени #100роківОк", - подписала публикацию Катя.

В стильном наряде и с коляской: Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники поспешили оставить свои отзывы, при этом многие отметили, что фото с коляской - возможный знак на то, что им с Горбуновым пора подумать о втором ребенке.

  • "Коляска з мого дитинства!!"
  • "Коляска, как знак для вас"
  • "Катя, присмотрели коляску для девочки?))"
  • "У меня точно такая же стоит дома. Коляска просто в идеальном состоянии"
  • "Катенька, какая же Вы красотка!!! Ваша улыбка пленит даже солнце!!! Ваши фото вдохновляют и вызывают улыбку!!! Счастья Вашей прекрасной семье!!!"
  • "Катюша вы прекрасны) Одесса рада вас встречать"
  • "Катруся. Може ще раз спробувати"
  • "На першому фото, наче леді Мері Попінз"
  • "Очень стильно)))"
  • "Креативненько"
  • "Милая коляска"

Напомним, Катя Осадчая поразила роскошным нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая блистала под руку с украинским режиссером на красной дорожке в Каннах 

"Затмила невесту": Катя Осадчая поразила нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских Роскошная Катя Осадчая блистала под руку с украинским режиссером на красной дорожке в Каннах (фото)
Новости Украины Катя Осадчаяведущая
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