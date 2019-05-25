В стильном наряде и с коляской: Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

Телеведущая побывала на Одесской киностудии
Последние дни выдались у Кати Осадчей весьма активными - не успела телеведущая вернуться из Канн, где восхищала стильными образами на знаменитом кинофестивале, как вместе с мужем Юрием Горбуновым они отправились гулять на роскошную свадьбу своих друзей, Насти Каменских и Потапа. Теперь же артистка уехала в Одессу и взбудоражила поклонников красочными снимками из приморского города.
Все дело в том, что на одном из фото Катя запечатлена с красной детской коляской в ретро стиле. Она позирует в колоритном одесском дворике, где прямо на улице сохнет постиранная одежда. При этом сама ведущая - в очень стильном и элегантном белом брючном костюме. Образ дополняют огромный черный бант-пояс, коронная шляпка и черные туфли-лодочки.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
На еще одном кадре Осадчая сделала селфи в зеркале в полный рост, а на другом она в джинсах и футболке сидит у зеркала в гримерке в кресле с надписью "Режиссер".
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Как оказалось, поездка приурочена к 100-летию киностудии.
"100 років одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени #100роківОк", - подписала публикацию Катя.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Поклонники поспешили оставить свои отзывы, при этом многие отметили, что фото с коляской - возможный знак на то, что им с Горбуновым пора подумать о втором ребенке.
Напомним, Катя Осадчая поразила роскошным нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских.
Ранее сообщалось, что Катя Осадчая блистала под руку с украинским режиссером на красной дорожке в Каннах