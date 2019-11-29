Вулкан эмоций: Осадчая и Горбунов повеселили пижамной вечеринкой и устроили флешмоб

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на днях вернулись из Рима, где устроили себе насыщенный уикенд и насладились итальянской кухней и местными достопримечательностями. В Украине работа у ведущих буквально кипит в преддверии новогодних праздников, а также многочисленных съемок. Похоже, праздничное настроение и веселье уже захватило звездную пару – на странице в Instagram Катя опубликовала забавный снимок импровизированной "пижамной вечеринки" с Юрием.

В кадре пара позирует в шелковых домашних аутфитах – настоящий family look. Ведущая выбрала красную пижаму, а ее муж – темно-синюю. Юрий продемонстрировал отличную растяжку, а Катя использовали его ногу как гитару, сделав вид, что играет на импровизированном "инструменте". На заднем плане – горящая огнями елка и множество подарков под ней.

В подписи теледива напомнила, что вскоре на большие экране вийдет вторая часть украинской комедии "Скажене весілля". К слову, одним из главных героев, а также продюсером фильма стал Юрий Горбунов. По такому поводу она инициировала веселый флешмоб. А также призналась, что на кадре повторила забавнуое фото Потапа, Олега Винника и Оли Поляковой ( рэпер разместил кадр в Instagram), которых также можно будет увидеть в фильме.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Наша з Юрою відповідь Потапу, Виннику і Поляковій. Продюсерська робота, вона така, хоч на шпагат сідай. #скаженаногачелендж приєднуйся", - призвала ведущая.

Поклонники прониклись веселым настроением Кати и Юрия, о чем сообщили им в комментариях.

Двоє із джазу!

Такі класні

Класні! Ви створені друг для друга

Ви кращі!

О, а у вас уже така гарна ялинка стоїть

Супер, вы очень позитивные

Катюша ви вулкан емоцій. Юрі немає часу сумувати

Класнючі

Юра еще тот красава - заводит сполуоборота

Розтяжка у Юри класс

Захоплююсь вами, ви надзвичайно веселі, дуже гарна сім'я

Скриншот комментариев

Ранее Катерина Оадчая вышла свет в платье от украинского бренда как у примы-балерины Екатерины Кухар.