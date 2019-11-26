Милые и счастливые котики: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали идеальную любовь "по-итальянски"

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая и Горбунов провели исторический тур по Риму

Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили засыпать поклонников фотографиями из Италии. Напомним, что одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса буквально на днях оказалась в Италии - на отдыхе. Похоже, что Осадчая и Горбунов решили перевести дух после крайне насыщенных месяцев съемок. Всего пару дней назад завершилось шоу Танцы со звездами 2019, где Горбунов был неизменным ведущим. Кроме того, Осадчая неоднократно отмечала что в рамках съемок свежих выпусков программы “Светская жизнь” ее ждал настоящий светский марафон - едва ли не каждый день (включая выходные) сразу несколько съемок.

Настало время немного отдохнуть и расслабиться. В качестве места перезагрузки пара выбрала романтическую Италию. Горбунов и Осадчая показала новые детали прогулки по историческому Риму. Конечно же, пара также посетила самые знаковые туристические достопримечательности, такие, как Колизей.

“Это все когда-то было в белом мраморе”, - подписал селфи с Осадчей Горбунов, позируя на фоне всемирно известной достопримечательности.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая на фоне Колизея (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Также пара посетила еще одну знаковую улицу - развалины Виа деи Фори Империали. Это широкий проспект в центре Рима от Пьяцца Венеция к Колизею, построенный в 1932 году по приказу Бенито Муссолини. Прямая улица шириной 30 и длиной 850 м отделяет основной римский форум от императорских форумов. Находится в районе Монти.

“Коли тільки уявляєш, що по вулицям форуму ходив ще Цезарь, а колонам і камінню по 6 тисячоліть, перехоплює дихання”, - поделилась эмоциями Катя Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

А вот Горбунов дополнил фото-историю с возлюбленной совместным фото на фоне Римского форума. Форум в центре Древнего Рима, вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на нём размещался рынок, позже он включил в себя комиций, курию, и приобрел политические функции.

“Серце Римської імперії!” - лаконично подписал фото Горбунов. При этом Осадчая обнимает мужа, игриво приподняв ножку.

Поклонники звездной пары поспешили засыпать их комментариями:

“Красавчики.вы такая классная пара.счастья вам и удачки”

“Вы такие хорошенькие, классные, позитивные. Просто прелесть. Красивая пара. Я обожаю вас”

“Юрий на втором фото прямо Бонд,Юрий Бонд! Красивая пара, будьте здоровы и счастливы!!!”

“Так, дійсно вражаюче”

“Прям сонечко до наших екранів”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, что победителями Танцев со звездами 2019 стала пара Ксения Мишина и Женя Кот. при этом в эксклюзивном комментарии LITE Женя Кот рассказал, как прошел его первый день в роли победителя и какой приятный сюрприз преподнесла ему жена.