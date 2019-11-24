Двойное попадание: Осадчая вышла в свет в эффектном прозрачном платье как у Кухар

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала наряд, в котором в прошлом году прима-баленина появилась на Танцах со звездами

Катя Осадчая привыкла блистать в вечерних и коктейльных нарядах на светских мероприятиях. Она не только освещает культурную жизнь в Украине и за рубежом с телеэкранов, но и сама является ведущей различных статусных торжеств. Так, теледива вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в Одессу для проведения одного из событий (какого именно, пара не уточняла). В сториз Instagram Катя похвасталась своим нарядом для мероприятия. Оказалось, что в идентичном платье на одном из эфиров шоу Танцы со звездами 2018 появлялась Екатерина Кухар.

Кстати, дорога Кати и Юрия не обошлась без приключений – из-за отмены авиарейса ведущие добирались до места на авто и не упустили возможности полакомиться хот-догами в пути.

На месте Катя переоделась, сделала макияж с акцентом на глаза и уложила волосы в аккуратную прическу, довершив трендовым аксессуаром – широким обручем, украшенном камнями. В ушах – модные серьги-кольца.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Отдельного внимания заслуживает платье Кати от украинского бренда Pollardi. Прозрачный черный наряд в пол с длинным рукавом, украшенный вышитыми звездами. К слову, прима-балерина надела под платье лишь боди, создав более провокативный образ, чем ее тезка-ведущая – Осадчая же предпочла короткую черную комбинацию.

Екатерина Кухар на Танцах со звездами 2018 (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Глазами мужа", - подписал один из кадров теледива. На другом же можно увидеть самого Юрия Горбунова в классическом костюме – шоумен делает селфи возле зеркала.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Проведя мероприятие, пара отправилась из Одессы в Киев. Катя успела сделать селфи в зеркале и показала свой уютный тревел-образ: белый свитшот с надписью, черные штаны и удобное пальто-пуховик.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая продемонстрировала бесконечные ноги и роскошное декольте в шикарном наряде.