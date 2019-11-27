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Римские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.11.2019 - 16:33
Римские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из Италии
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Пара наслаждается прекрасной погодой и живописными видами Вечного города

После насыщенных рабочих будней звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили расслабиться и немного отвлечься, сменив обстановку. Для небольшого путешествия они выбрали столицу Италии - Рим. Звездная пара наслаждается теплой и солнечной погодой и с удовольствием гуляет по улочкам Вечного города, просто-таки засыпав сеть атмосферными снимками.

Так, Катя поделилась фото с велосипедной прогулки по живописной вилле Боргезе, для которой она выбрала удобные спортивные брюки с лампасами, водолазку и жилетку.

"Приїхати в Рим і не проїхати на велосипеді? :) наша вело-родина шле вам вітання і чекає на новий вело сезон в Україні. А ви маєте свого вело-коня?" - поделилась ведущая.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также она показала яркие кадры, сделанные у известных римских достопримечательностей - Испанской лестницы, Колизея и фонтана Треви.

Римские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из ИталииРимские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из Италии

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

На части снимков телезвезда позирует в трендовом черно-белом клетчатом уютном пальто, коротких светлых джинсах и кроссовках.

Римские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из Италии

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Римські канікули", - лаконично подписала фото Осадчая.

Некоторые из них вышли очень милыми и романтичными, ведь Катя и Юрий не стесняются демонстрировать нежные чувства друг к другу.

Римские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из ИталииРимские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из Италии

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники тут же засыпали парочку восторженными отзывами.

  • Шикарні місця, шикарні люди... Одне задоволення за вами спостерігати
  • Красавица Вы моя!!!Гуляйте, отдыхайте!!Хорошего отдыха!!
  • просто wow !
  • які ж ви щасливі!!!Катя, як приємно дивитись, що ви без майка, це круто, тільки ви з усіх зірок
  • Супер!
  • Дуже гарні
  • Якіж ви класні
  • Рим как же там прекрасно !!! Хорошого Вам відпочинку !!!
  • Красотка
  • Ви така класна Сім'я!!!
  • Красивые

Римские каникулы продолжаются: Осадчая и Горбунов покорили яркими фото из Италии

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что стильные Лилия Подкопаева и Катя Осадчая засветились в элегантных образах на дне рождения Дмитрия Гордона.

Милые и счастливые котики: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали идеальную любовь "по-итальянски" Тепло и вкусно: Осадчая без макияжа поделилась счастливыми фото из Рима
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновотдых
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