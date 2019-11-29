Вулкан емоцій: Осадча та Горбунов повеселили піжамною вечіркою і влаштували флешмоб

Катя Осадча та Юрій Горбунов днями повернулися з Риму, де влаштували собі насичений вікенд і насолодилися італійською кухнею і місцевими пам'ятками. В Україні робота у ведучих буквально кипить напередодні новорічних свят, а також численних зйомок. Схоже, святковий настрій і веселощі вже захопили зіркову пару – на сторінці в Instagram Катя опублікувала кумедний знімок імпровізованої "піжамної вечірки" з Юрієм.

В кадрі пара позує в шовкових домашніх аутфітах – справжній family look. Ведуча вибрала червону піжаму, а її чоловік – темно-синю. Юрій продемонстрував відмінну розтяжку, а Катя використала його ногу як гітару, зробивши вигляд, що грає на імпровізованому "інструменті". На задньому плані – палаюча вогнями ялинка і безліч подарунків під нею.

У підпису теледіва нагадала, що незабаром на великі екрані вийде друга частина української комедії "Скажене весілля". До речі, одним з головних героїв, а також продюсером фільму став Юрій Горбунов. З такого приводу вона ініціювала веселий флешмоб. А також зізналася, що на кадрі повторила забавнуое фото Потапа, Олега Винника та Олі Полякової ( репер розмістив кадр в Instagram), яких також можна буде побачити у фільмі.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Наша з Юрою відповідь Потапу, Віннику і Поляковій. Продюсерська робота, вона така, хоч на шпагат мушу. #скаженаногачелендж приєднуйся", - закликала ведуча.

Шанувальники перейнялися веселим настроєм Каті і Юрія, про що повідомили їм в коментарях.

Двоє із джазу!

Такі класні

Класні! Ви створені один для одного

Ви кращі!

О, а у вас вже така гарна ялинка стоїть

Супер, ви дуже позитивні

Катюша ві вулкан емоцій. Юрі немає часу сумувати

Класнючі

Юра ще той красава - заводить сполуоборота

Розтяжка у Юри клас

Захоплююсь вами, ви надзвичайно веселі, дуже гарна сім'я

Скріншот коментарів

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