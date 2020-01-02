Верим в чудеса: Кухар и Стоянов рассказали о праздничных семейных традициях

Одна из самых ярких и крепких пар украинского шоу-бизнеса Екатерина Кухар и Александр Стоянов в новогоднюю ночь обычно работают - 31 декабря звезды балета танцуют в "Щелкунчике". Однако после спектакля они успевают быстро добраться домой и встретить праздник с детьми. Супруги, которые очаровали ярким новогодним семейным снимком, рассказали в интервью "Теленеделе" о своих праздничных традициях и о том, какие подарки они дарят друг другу.

По словам артистов, Новый год они отмечают как многие - с мандаринами и оливье.

"Как обычно (уже который год подряд) в 17.00 танцуем новогодний "Щелкунчик" в Национальной опере Украины. Сначала, если честно, я отказывалась. В этот вечер очень хочется побыть дома с детьми. Но это самый важный, самый ответственный спектакль, на нем зачастую присутствуют первые лица страны. Так что мы танцуем, а потом бежим домой к деткам, помогаем маме нарезать салат оливье, чистить мандарины, открываем шампанское, прячем подарочки… Дети дня за три до Нового года начинают искать их по всей квартире", - поделилась Екатерина.

Александр же признался, что он успевает немного поспать до полуночи, чтобы восстановить силы.

"Я традиционно с 21.00 до 23.00 сплю. Беру доченьку, сыночка и говорю: "Дети, мы выключаемся, потому что в полночь должны быть бодрыми". Эта привычка осталась с детства", - рассказал премьер балета.

Фото: Алекснадр Стоянов с детьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Супруги вспомнили о забавной истории, когда их дочь Настя попросила подарить ей на Новый год...шубу!

"Вообще-то, первая просьба у дочки была, когда ей исполнилось три годика, - "Папа, купи субу». Шубу то есть", - отметил Стоянов.

"Мы были во Франции, общались с детьми по скайпу. И тут Настя выдает: "Папа, купи субу", - добавила его супруга.

Что касается подарков друг другу, то Александр признался, что бывает уже сложно придумать, чем же порадовать любимую.

"Если честно, у меня уже вообще фантазия не работает в этом направлении. У Кати все есть: и хороший муж, и дети… (Улыбается.) Даже не представляю, что еще нужно", - признался артист.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

С свою очередь Кухар тоже сделала откровенное признание: "На самом деле я шопоголик. Порой держусь, держусь, держусь… Ничего не покупаю. А потом захожу в магазин, мне что-то понравилось - и все, забирайте мою карточку!"

Рассказала пара и о своих новогодних семейных традициях, отметив, что они по-прежнему верят в чудеса, ведь их любовь родилась именно под Новый год.

"Познакомились мы раньше, но "искра зажглась" к Новому году. А вообще, это самый сказочный семейный праздник. И мы действительно, как дети, верим в чудеса. Я обязательно загадываю желания под бой часов. Загадал - и надо обязательно запить шампанским! Я очень люблю разные традиции и ритуалы. Мне кажется, это здорово. Например, когда встречаем Рождество за границей, всегда докупаем елочные игрушки. Потом возвращаемся домой и с детками украшаем новогоднюю елку. Они вспоминают: "Ой, мама, этот шарик ты привезла в прошлом году из Амстердама! А этот - из Японии". В общем, вы поняли - наша домашняя елка напоминает географическую карту мира", - поделилась балерина.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Она добавила, что разбирают елку они обычно довольно поздно, поскольку сразу после Нового года уезжают на гастроли за границу.

"Фактически и разбираем в марте. Родители без нас ее не трогают, а мы 2-4 января, как правило, уезжаем во Францию на два месяца на гастроли. В этом году вернемся 8 марта. Поэтому елка до этого времени простоит точно", - отметила судья Танцев со звездами.

Напомним, украинская прима-балерина Екатерина Кухар после Нового года улетела на гастроли в США вместе со своим супругом - премьером Александром Стояновым.