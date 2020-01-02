Віримо в дива: Кухар і Стоянов розповіли про святкові сімейні традиції

Одна з найяскравіших і міцних пар українського шоу-бізнесу Катерина Кухар і Олександр Стоянов у новорічну ніч зазвичай працюють - 31 грудня зірки балету танцюють в "Лускунчику". Однак після вистави вони встигають швидко дістатися додому і зустріти свято з дітьми. Подружжя, які зачарували яскравим новорічним сімейним знімком, розповіли в інтерв'ю "Теленеделе" про свої святкові традиції і про те, які подарунки вони дарують один одному.

За словами артистів, Новий рік вони відзначають як багато - з мандаринами і олів'є.

"Як зазвичай (вже який рік поспіль) о 17.00 танцюємо новорічний "Лускунчик" у Національній опері України. Спочатку, якщо чесно, я відмовлялася. У цей вечір дуже хочеться побути вдома з дітьми. Але це найважливіший, найвідповідальніший спектакль, на ньому часто присутні перші особи країни. Так що ми танцюємо, а потім біжимо додому до дітей, допомагаємо мамі нарізати салат олів'є, чистити мандарини, відкриваємо шампанське, ховаємо подаруночки... Діти за три дні до Нового року починають шукати їх по всій квартирі", - поділилася Катерина.

Олександр зізнався, що він встигає трохи поспати до півночі, щоб відновити сили.

"Я традиційно з 21.00 до 23.00 сплю. Беру донечку, синочка і кажу: "Діти, ми вимикаємося, тому що опівночі повинні бути бадьорими". Ця звичка залишилася з дитинства", - розповів прем'єр балету.

Фото: Олександр Стоянов з дітьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Подружжя згадали про кумедну історію, коли їх дочка Настя попросила подарувати їй на Новий рік...шубу!

"Взагалі-то, перше прохання у доньки було, коли їй виповнилося три рочки, - "Тато, купи субу». Шубу тобто", - зазначив Стоянов.

"Ми були у Франції, спілкувалися з дітьми по скайпу. І тут Настя видає: "Тату, купи субу", - додала його дружина.

Що стосується подарунків один одному, то Олександр зізнався, що буває вже складно придумати, чим же порадувати кохану.

"Якщо чесно, у мене вже взагалі фантазія не працює в цьому напрямку. У Каті є все: і хороший чоловік, і діти... (Посміхається.) Навіть не уявляю, що ще потрібно", - зізнався артист.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

З свою чергу Кухар теж зробила відверте зізнання: "Насправді я шопоголік. Деколи тримаюся, тримаюся, тримаюся... Нічого не купую. А потім заходжу в магазин, мені щось сподобалося - і все, забирайте мою картку!"

Розповіла пара і про свої новорічні сімейні традиції, зазначивши, що вони, як і раніше, вірять у дива, адже їх любов народилася саме під Новий рік.

"Познайомилися ми раніше, але "іскра запалала" до Нового року. А взагалі, це найказковіше сімейне свято. І ми дійсно, як діти, віримо в дива. Я обов'язково загадую бажання під бій годинника. Загадав - і треба запити шампанським! Я дуже люблю різні традиції та ритуали. Мені здається, це здорово. Наприклад, коли зустрічаємо Різдво за кордоном, завжди докуповуємо ялинкові іграшки. Потім повертаємося додому і з дітками прикрашаємо ялинку. Вони згадують: "Ой, мама, цю кульку ти привезла в минулому році з Амстердама! А цю - з Японії". Загалом, ви зрозуміли - наша домашня ялинка нагадує географічну карту світу", - поділилася артистка.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Вона додала, що розбирають ялинку вони зазвичай досить пізно, оскільки одразу після Нового року їдуть на гастролі за кордон.

"Фактично і розбираємо у березні. Батьки без нас її не чіпають, а ми 2-4 січня, як правило, їдемо у Францію на два місяці на гастролі. В цьому році повернемося 8 березня. Тому ялинка до цього часу простоїть точно", - зазначила суддя Танців з зірками.

Нагадаємо, українська прима-балерина Катерина Кухар після Нового року полетіла на гастролі в США разом зі своїм чоловіком - прем'єром Олександром Стояновим.