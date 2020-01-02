ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сказка приходит в дом: Екатерина Кухар покорила праздничным семейным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2020 - 13:41
Сказка приходит в дом: Екатерина Кухар покорила праздничным семейным фото
Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поделилась душевными пожеланиями на Новый год

Яркая "балетная" семья Екатерина Кухар и Александр Стоянов лишь недавно впервые показали лицо своей доченьки Насти - и с тех пор с удовольствием делятся в сети трогательными семейными кадрами с детьми. В честь Нового года прима-балерина Национальной оперы Украины опубликовала на своей странице в Instagram ярким и атмосферным праздничным фото.

На снимке запечатлена семейная идиллия - нарядное семейство в полном составе счастливо улыбается и подбрасывает в воздух золотистое конфетти в виде звездочек.

37-летняя Екатерина позирует в роскошном "золотом" платье в пол с откровенным декольте, а маленькая Настенька - в красном платье с оборками. Александр с Тимуром отдали предпочтение классическим темным брюкам и белым рубашкам.

В подписи к кадру Кухар рассказала, за что благодарна 2019 году и чего желает всем в Новом 2020 году.

Сказка приходит в дом: Екатерина Кухар покорила праздничным семейным фото

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Дорогие мои, вот и подошёл к концу 2019 год! Я благодарна ему за всё то, что он принёс нам... Он был очень насыщенным и плодотворным, был наполнен новыми встречами, знакомствами и эмоциями, которые останутся в моей памяти навсегда...! Я благодарна этому времени за настоящих друзей и большую любовь! За минуты счастья и грусти, за волнительные встречи со зрителем, за вдохновение, за развитие и, надеюсь, успешное преодоление трудностей и достижение целей!

Пусть Новый 2020 год станет для вас годом исполнения задуманного, каким бы смелым оно вам ни казалось, мечтайте и верьте, всё возможно! Посылайте во Вселенную ваши самые грандиозные запросы и получайте то, чего вы больше всего хотите! Эта та ночь, когда, сказка приходит в дом к тем, кто ее очень ждёт!
До новых встреч в новом году! С любовью, Екатерина Кухар", - написала балерина.

Пользователи сети не оставлись в стороне и в свою очередь поздравили семейство с праздником, а также оставили много душевных отзывов об атмосферном кадре.

  • Какая доченька-красавица!! В первый раз ее вижу!! На Александра, наверное, - доченька чуть больше похожа. Южная девочка! Какая она у Вас красивая и особая!!!
  • Тендітні, гарні, талановиті
  • С новым годом!!! Счастья и мира нам всем!!!
  • Какие все раскошные, браво
  • Ви дуже красива сім'я!
  • Такие все милые. Просто нереальные. С наступающим
  • С новым годом поздравляю! Вы очень красивые!
  • Справжня новорічна родина
  • Катюшенька, Александр, я от всей души желаю вам , деткам и всей вашей семье крепкого здоровья, щастья, любви и позитива!!!
  • Катюша, поздравляю с новым годом всю вашу замечательную семью! Вы чудестные. Много-много радости вам в новом году

Сказка приходит в дом: Екатерина Кухар покорила праздничным семейным фото

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, украинская прима-балерина Екатерина Кухар на Новый год улетела в США вместе со своим супругом - премьером Александром Стояновым.

"Как так ноги можно выкрутить": Кухар озадачила сеть "странным" расположением ног Идеальный семейный тандем: Александр Стоянов растрогал нежным фото с детьми
Новости Украины Екатерина КухарАлександр Стоянов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь