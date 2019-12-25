Идеальный семейный тандем: Александр Стоянов растрогал нежным фото с детьми

Фото: Екатерина Кухар и Алекснадр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Танцовщик поделился историей о выборе имени для дочки

Звездная украинская балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов уже давно вместе и воспитывают двоих детей - сына Тимура и доченьку Настю. До недавнего времени они предпочитали не показывать малышку, публикуя в сети лишь фото с сыном. Однако недавно у нее наконец состоялся "дебют" - прима-балерина Национальной оперы Украины впервые показала фото с Настей. Более того, 37-летняя балерина с дочкой украсили обложку одного из журналов!

Александр Стоянов тоже решил поделиться очаровательным снимком, сделанным в рамках фотосессии для издания. На своей странице в Instagram он опубликовал нежное фото, на котором позирует в обнимку с сыном и дочкой. Все они одеты в одежду белого цвета и счастливо улыбаются.

В подписи к кадру танцовщик поделился историей выбора имени для дочери и немного рассказал о характере Настеньки.

Фото: Алекснадр Стоянов с детьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Невозмутимая, спокойная и 100% папина дочка. Расскажу вам историю)) Мы долго спорили об имени для дочки. Я представлял себе дочку черноволосой малышкой с восточным темпераментом. И давил на то, что ей подойдёт имя Карина. Дочь родилась темненькой с восточной внешностью, но со временем оказалось, что чутьё @ekaterinakukhar_official было правильным: Настенька — нежная, как цветочек, ласковая, как кошечка и светлокожая. Имя Настя идеально ей подошло и это была идея мамы. У нас в семье, мы с Настей — вода, а Тима с @ekaterinakukhar_official — огонь. И в этом, наверное, и есть наш идеальный семейный тандем!" - рассказал Стоянов.

Пользователи сети оставили под милым фото множество умиленных комментариев, отмечая, что Настя очень похожа на папу.

Неймовірно гарні

Малышка чудо

Вы такие красивые!!! Любуюсь вами!!! Настенька- это не просто имя. Это - оберег семьи!!Тем более имея такого брата!!!

мимишность зашкаливает !!!:)))

Настенька- клон папы, а Тима- клон мамы

Красивые люди

Неймовірно гарна сім‘я

Який же вона кукльониш) Ну а Тімурян наша давня любов

Вы суперсемья

Большущая любовь

Скриншот комментариев (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец жестко отомстила Екатерине Кухар.