"Как так ноги можно выкрутить": Кухар озадачила сеть "странным" расположением ног

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар также сообщила неприятную новость

Екатерина Кухар, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, также спешит подвести итоги уходящего года 2019. И поскорее поделиться планами на встречу нового 2020 года. Как выяснилось, украинская прима-балерина улетела в США вместе со своим супругом - премьером Александром Сояновым. При этом длительная поездка уже “порадовала” сюрпризами.

Так, Кухар сообщила поклонникам, что ее чемодан с вещами “завис” где-то в воздухе.

“После гастролей в Бельгии я вернулась в Украину на пол дня, чтобы поучаствовать в съемках @ligasmeha! Но, мой рейс задержали и время пребывания в Украине, перед вылетом в Америку сократилось до 11 часов. Вишенкой на торте стала новость, что мой чемодан не прилетел вместе со мной. Я волновалась, что не успеют доставить мой багаж и это был сумасшедший стресс, ведь в чемодане находилось самое ценное: пуанты и костюм для выступлений, в котором я должна танцевать на следующий день в Америке”, - пишет Кухар.

При этом свой пост Екатерина сопроводила фото, позируя с большим чемоданом. Снимок, скорее всего, был сделан в аэропорту, уже украшенному к новогодним праздникам. В геометках указан город Сиэтл, штат Вашингтон.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов уже в США (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На фото прима позирует вполоборота к камере. Забавно, что особенное внимание поклонников Кухар привлекло… расположение ее ног на снимке. Ведь правая нога балерины неестественно вывернута.

“И ножки по 4 позиции”

“На первом фото — вы в четвертой позиции ног?”

“А ноги, как выкрутила, далее в сапогах, как в пуантах”

“Как так ноги можно выкрутить)))”

“А ніжки як поставили , жесть як кльово”

“Истинная Балерина, даже с чемоданами ноги в позиции)”

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Также Кухар поделилась полезными лайфхаками, которые помогут не попадать в подобные конфузы.

“Делюсь самой короткой инструкцией, что делать при утере багажа.Сразу идите в офис Lost & Found, чтобы сообщить о потере. Там вы оформите документ о неполучения багажа по прилету в аэропорт — PIR (Passenger Irregularity Report). Там же, вы заполните таможенную декларацию, где укажите наличие потерянного имущества. После окончания процедуры вам выдадут копию квитанции, в которой будет указан номер вашей заявки и контактный номер телефона. ВАЖНО, сохранить квитанцию, посадочный талон, чтобы предъявить их вместе с паспортом при получении… Несмотря на то, что у вас на руках все документы и контактные номера, постарайтесь узнать контакты ответственного менеджера, который будет работать ночью на выдаче багажа. Потому что линии служб работают до 18:00”.

“После таких приключений я убедилась в одном, что нет ничего ценнее, чем друзья и безвозмездная помощь — это самый справедливый бумеранг, который возвращается к каждому”, - подытожила балерина.

Напомним, ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец жестко отомстила Екатерине Кухар.