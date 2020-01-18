В узком кругу: молодая невеста Виктора Павлика раскрыла детали их предстоящей свадьбы

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Девушка призналась, что они уже придумали имена будущим детям

54-летний украинский певец Виктор Павлик вызвал немалый резонанс в прошлом году, когда стало известно о его романе с его же пиар директором Екатериной Репяховой, которая младше артиста на 28 лет. Однако влюбленных разница в возрасте и пересуды в прессе и сети не смущают и они даже решили связать свои судьбы официально. Отметим, что для Павлика это будет уже четвертый брак. В интервью "Лайм" 25-летняя невеста певца рассказала, какой же будет их свадьба.

По словам девушки, торжество состоится этим летом: "Сезон мы выбрали теплый. Начало лета, чтобы улететь в медовый месяц на мой день рождения".

При этом важное событие запланировано не в Киеве. В Украине или же за рубежом - пара пока держит в секрете: "Где конкретно, пока не скажу. Это мы держим в тайне".

Екатерина отметила, что мероприятие будет скромным и пройдет в узком кругу близких.

"Это будет европейская свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и самых близких друзей", - рассказала невеста Павлика.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

На вопрос о том, планирует ли Виктор приглашать на свадьбу своих детей, она ответила уклончиво.

"Дети и родные Виктора? Не знаю, мы это не обсуждали. Как он решит, так и будет. Наверное, пригласит. Меня этот вопрос волнует точно не в первую очередь", - говорит Репяхова. Если с дочерью и старшим сыном артиста она поддерживает отношения, то с младшим - по-прежнему нет. Говорит, что и не видит в этом особого смысла.

Недавно в сториз своего Instagram девушка опубликовала снимок в свадебном платье, вызвав ажиотаж среди подписчиков. Катя отметила, что это не окончательный вариант, а просто один из нарядов, что она примеряла.

По традиции, будущий супруг при выборе платья не присутствовал, а фото в сети точно не видел. "Он вообще редко их смотрит. Там, кстати, не окончательный вариант на фото, просто одно из платьев, которые я примеряла. А так да, то самое я уже выбрала", - призналась девушка.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

После свадьбы пара отправится в медовый месяц - правда, ненадолго, так как у них много планов.

"Да, c планами на медовый месяц уже определились, но пока не станем разглашать. Это будет совсем недлительный отпуск, потому что уже намечено очень много работы после свадьбы", - поделилась Репяхова.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что касается детей, то невеста Павлика призналась, что в планах это есть и они с возлюбленным уже даже придумали им имена. Но для начала нужно пожениться.

"Пока этот вопрос не актуален, так как сначала нужно пережить свадьбу. А что касается планов через год-два, посмотрим. Пока не готова ответить. Конечно, это должно произойти. Я хочу ребенка, и не одного. Это естественно. Имена наших возможных детей мы тоже уже знаем. Если бог даст, будет отлично. Мы будем очень рады", - говорит Екатерина.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что Виктор Павлик был трижды женат - первая жена Лида родила ему сына. После этого у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которые длились 8 лет и от которых родилась дочь Кристина. Потом артист не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел. В 2016 году Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться с Екатериной Репяховой.

Ранее Виктор Павлик рассказал, планирует ли заводить ребенка c молодой любовницей.