У вузькому колі: молода наречена Віктора Павліка розкрила деталі їх майбутнього весілля

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Дівчина зізналася, що вони вже придумали імена майбутнім дітям

54-річний український співак Віктор Павлік викликав чималий резонанс в минулому році, коли стало відомо про його роман з його ж піар директором Катериною Репяховою, яка молодша артиста на 28 років. Однак закоханих різниця у віці і пересуди в пресі та мережі не бентежать і вони навіть вирішили пов'язати свої долі офіційно. Зазначимо, що для Павлика це буде вже четвертий шлюб. В інтерв'ю "Лайм" 25-річна наречена співака розповіла, яким же буде весілля.

За словами дівчини, торжество відбудеться цього літа: "Сезон ми вибрали теплий. Початок літа, щоб полетіти в медовий місяць на мій день народження".

При цьому важлива подія запланована не в Києві. В Україні чи за кордоном - пара поки тримає в секреті: "Де конкретно, поки не скажу. Це ми тримаємо в таємниці".

Катерина зазначила, що захід буде скромним і пройде у вузькому колі близьких.

"Це буде європейське весілля без застілля, без тостів, без конкурсів. Буде невелика церемонія і фуршет. Гулянь до ранку не буде. Із знаменитостей нікого запрошувати теж не будемо, мета весілля не в цьому. В цілому все буде скромно і пройде в невеликому колі родичів і найближчих друзів", - розповіла наречена Павлика.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

На питання про те, чи планує Віктор запрошувати на весілля своїх дітей, вона відповіла ухильно.

"Діти і рідні Віктора? Не знаю, ми це не обговорювали. Як він вирішить, так і буде. Напевно, запросить. Мене це питання хвилює точно не в першу чергу", - каже Репяхова. Якщо з дочкою і старшим сином артиста вона підтримує стосунки, то з молодшим - як і раніше ні. Каже, що і не бачить в цьому особливого сенсу.

Нещодавно в сториз свого Instagram дівчина опублікувала знімок у весільній сукні, викликавши ажіотаж серед підписників. Катя зазначила, що це не остаточний варіант, а просто один з нарядів, що вона приміряла.

За традицією, майбутній чоловік при виборі сукні не був присутній, а фото в мережі точно не бачив. "Він взагалі рідко їх дивиться. Там, до речі, не остаточний варіант на фото, просто одна з суконь, які я приміряла. А взагалі так, те саме я вже обрала", - зізналася дівчина.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Після весілля пара відправиться в медовий місяць - правда, ненадовго, так як у них багато планів.

"Так, c планами на медовий місяць вже визначилися, але поки що не будемо розголошувати. Це буде зовсім нетривала відпустка, тому що вже заплановано дуже багато роботи після весілля", - поділилася Репяхова.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що стосується дітей, то наречена Павлика зізналася, що в планах це є і вони з коханим вже навіть придумали їм імена. Але для початку треба одружитися.

"Поки це питання не є актуальним, так як спочатку потрібно пережити весілля. А що стосується планів через рік-два, подивимося. Поки не готова відповісти. Звичайно, це має статися. Я хочу дитину, і не одну. Це природно. Імена наших можливих дітей ми теж вже знаємо. Якщо бог дасть, буде відмінно. Ми будемо дуже раді", - каже Катерина.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що Віктор Павлик був тричі одружений - перша дружина Ліда народила йому сина. Після цього у співака були стосунки зі Світланою з Узбекистану, які тривали 8 років і від яких народилася дочка Христина. Потім артист не встояв перед красою танцівниці Лариси, з якою він одружився двічі. У них народився син Павло. У 2016 році Павлик розлучився з Ларисою і почав зустрічатися з Катериною Репяховою.

Раніше Віктор Павлік розповів, чи планує заводити дитинк з молодою коханкою.