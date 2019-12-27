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Она для меня все: Виктор Павлик высказался о 25-летней любовнице

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 14:31
Она для меня все: Виктор Павлик высказался о 25-летней любовнице
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Павлик рассказал, как планирует встретить Новый год 2020

На съемочной площадке концерта-награждения лучших песен 2019-го года «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, известный артист Виктор Павлик рассказал, как меняется его гонорар за выступления. Кроме того, украинский исполнитель очень трогательно отозвался о своей возлюбленной. Напомним, что в этом году стало известно о новом романе 53-летнего Павлика с 25-летней девушкой Катериной Репяховой, которая является PR-менеджером артиста.

В эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» певец признался, что в отличие от большинства артистов, он с удовольствием проводит 31 декабря дома. Ведь на этот день выпадает еще и собственный День рождения певца:

«В этот день я могу себе позволить назвать высокий гонорар, чтобы меня не взяли. А вообще я люблю праздновать в домашней атмосфере, за столом – картошка, оливье и обязательно должен быть запах мандарин. Смотрим телевизор, и где-то уже полвторого ложусь спать – с каждым годом все раньше. Праздновать будем с Катей, конечно, мы с ней всегда вместе, если бы я даже был не дома, а на работе. Она мое все – и пиар-менеджер, и директор, и администратор, и любимый человек».

Она для меня все: Виктор Павлик высказался о 25-летней любовнице

Она для меня все: Виктор Павлик высказался о 25-летней любовнице

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кроме того, артист признался, что несмотря на возможность увеличивать свой гонорар, порой он выступает вообще бесплатно.

«Бывают благотворительные концерты и, конечно, мы там выступаем бесплатно. Было, как-то выступал за поросенка: в селе, я должен был выступать тоже бесплатно, но после концерта нам вручили поднос с поросенком и картофелем. Это было очень интересно и приятно. А вообще я много выступаю бесплатно: и в тюрьме, и в домах престарелых», – поделился Виктор Павлик за кулисами праздничного концерта «Музыкальная платформа», который канал «Украина» покажет 31 декабря в полночь.

Также в праздничном концерте «Музыкальная платформа» зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Ирина Билык, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитела», «KADNAY», «Freedom-Jazz» и другие.

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал, планирует ли заводить ребенка c молодой любовницей.

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Новости Украины Виктор ПавликНовый год 2020
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