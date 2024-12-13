"Холостяк-13": хто залишив проект за крок до фіналу

7 випуск "Холостяка" був дуже насиченим. Нарешті стало відомо, хто потрапив у фінал романтичного реаліті, а з ким з дівчат Олександр Терен неочікувано попрощався на церемонії троянд.

На початку випуску дівчата розповіли про свої мрії. Аліна хотіла б навчитися керувати усіма видами транспорту, Інна - вивчити всі мову світу, а Анастасія - подорожувати у часі. Мрія Юстини, як виявилося, вже здійснилася. Вона хотіла навчитися їздити на конях, як раз таке побачення у неї було з Тереном в одному з минулих випусків.

Далі, коли всі дівчата зібралися в будиночку, ведучий Григорій Решетник приніс конверт. Перше запрошення на побачення отримала Юстина.

Побачення Терена з Юстиною

Олександр зазначив, що під час останніх побачень сильно втомився й натер протезами. Це було вперше, коли Терен вирушив на зустріч з кимось з учасницями в кріслі колісному.

На побаченні Будько та Юстина мали вчити іспанську мову. Звісно ж, вони почали з пікантних фраз та дізналися, як зізнатися у симпатії та навіть освідчитися в коханні.

Терен та Юстина (скріншот)

"Мені подобаються твої очі та губи", - сказав Терен іспанською.

У відповідь Юстина зробила компліменти "Холостяку". Потім, після уроку, пара спілкувалася.

Терен прямо сказав, що був здивований реакцією Юсти на те, що він був без протезів. На що дівчина відповіла, що не знає, як правильно питати та коментувати цю тему, але дуже хоче більше про все дізнатися. Напруга спала, далі вони обмінювалися теплими фразами та відвертими зізнаннями.

Юстина з "Холостяка" (скріншот)

Олександр зазначив, що Юстина намагається робити все максимально ідеально і чекає досконалості. Але в реальному житті це не так. І така риса дівчини не дуже подобається Терену, адже він хвилюється, що у майбутньому такий перфекціонізм може призвести до сварок та розчарування.

Терен та Юста (скріншот)

Також Юстина зізналася, що якби вона та Терен почали будувати стосунки після реаліті, то їй би хотілося переїхати до Києва. При цьому дівчина не хоче одразу починати жити разом. Вона мріє про серйозні стосунки, але все має бути виважено та поступово.

Олександр Терен (скріншот)

Потім вони говорили про майбутнє. І сталося те, чого ще не було між Юстиною та Тереном. Вони вперше поцілувалися.

Терен поцілував Юстину (скріншот)

Це було ніжно та при цьому пристрасно. Дівчина зізналася, що дуже щаслива. І після побачення Юстина розповіла, що вже чекає на нову зустріч з Тереном.

Поцілунок Терена та Юстини (скріншот)

Після минулого побачення, коли Юстина сильно плакала й пережила велику образу, адже бачила поцілунки Терена з Інною, дівчина, здається, відпустила негативні думки.

Побачення Юстини та Терена (скріншот)

І поки Юста була на побаченні, Решетнік дав Інні, Аліні та Насті цікаве завдання. Вони мали зняти фільм, в якому б показали Терену те, що він про них не знає.

Першою це робила Аліна. Вона запросила в кадр Інну, разом вони їли й жартували.

Відверті розмови дівчат

Наступного дня усі дівчата зібралися разом, аби обговорити побачення Юсти. Вона зізналася, що теж вже поцілувалася з Тереном. І це змусило інших учасниць нервувати.

А потім до них прийшов Решетник. Разом із ним дівчата говорили про свої емоції. Кожна описувала певне відчуття. Інна говорила про поцілунки, що образило Юстину. Анастасія зізнавалася, що їй було важко, коли вона не була впевнена у тому, що між нею та Тереном щось є.

Новий випуск "Холостяка" (скріншот)

Аліна ж розповіла, що відчуває злість, коли чує про поцілунки Олександра, про його побачення з іншими. А ось Юстині випала інша емоція, яку вона мала описати. Дівчина розповіла про радість та те, що Терен приніс їй чимало позитивних спогадів.

Потім Аліна описала свої страхи, а Настя розповіла, до кого відчуває вдячність.

Побачення Аліни

У запрошенні були натяки про доторки. Тому Аліна думала, що Терен запросить її на майстер-клас з гончарного мистецтва. І вона вгадала.

Перед зустріччю Олександр зізнався, що Аліна дуже гарна дівчина, але він має певні сумніви, бо вона надто стримана. На побаченні вони вирішили створити вазу.

Терен та Аліна (скріншот)

Олександр та дівчина почали робити вазу. І цей процес, як зазначила Аліна, був дуже сексуальним.

Аліна та Терен (скріншот)

Аліна та Терен багато жартували й не були розчаровані, коли їхня ваза вийшла не такою, якою вони її уявляли. Далі вони залишили на виробі свої ініціали.

Ваза Терена та Аліни (скріншот)

Між тим Інна знімала для Олександра фільм. В ньому вона хотіла показати себе такою, якою її ще не бачив Терен. Для цього вона попросила про допомогу в Юстини.

Інна на шоу "Холостяк" (скріншот)

В кадрі Інна з'явилася у доволі провокаційному образі. Вона говорила німецькою й розповідала про своє життя.

У той же час побачення Терена та Аліни тривало. Дівчина розповіла про родину, а Олександр зізнався, що "гуглив" її ім'я. Виявилося, що вона брала участь у конкурсі красі. "Холостяка" здивувало, що Аліна про це не говорила.

Побачення Терена та Аліни (скріншот)

Після розповіді Юстини про те, що Терена образила її холодна реакція на те, що той з'явився на побаченні на кріслі колісному, Аліна вирішила не повторювати її помилок. Тому вона звернула на це увагу.

Потім Терен спитав, чому Аліна стала якоюсь іншою. У відповідь на це дівчина зізналася, що вона відчувала злість, бо Терен цілував не лише її. А сам Олександр зауважив, що не відчував цих емоцій, а тому ще раз замислився про "закритість" учасниці.

Аліна та Терен (скріншот)

"Інколи виникає відчуття, що Аліна не каже те, про що думає", - сказав ветеран.

Але далі відбулося те, на що не розрахував Терен. Аліна раптово почала плакати й зазначила, що сильно хвилюється і відчуває до Олександра симпатію, але при цьому в неї немає впевненості.

Аліна заплакала на "Холостяку" (скріншот)

Сам Олександр розгубився. Він намагався заспокоїти Аліну, а потім її поцілував. Побачення, зазначила потім дівчина, завершилося на позитивній ноті. А ось Терен після зустрічі з нею зазначив, що Аліна, на його думку, створила навколо себе ідеальний світ.

Аліна з "Холостяка" (скріншот)

Між тим свій фільм знімала Анастасія. Вона запросила Інну, аби та допомогла їй створити відео. Настя хотіла показати себе щирою та розповісти про інтимні факти, які вона раніше не озвучувала.

Анастасія на шоу "Холостяк" (скріншот)

Настя вирішила бути відвертою. Вона навіть знімалася у ванній та скинула з себе рушника, але була повернута до камери спиною.

Побачення Інни та Терена

Цю зустріч організовувала Інна, вона виявила ініціативу. Дівчина запропонувала Олександру провести день так, нібито вони вже пара. Спочатку вони вирушили їздити столицею на автівці. Інна хотіла показати йому Київ так, як бачить його вона.

Терен на "Холостяку" (скріншот)

Терен був приємно вражений тим, як поводилася Інна. Вона допомогла йому сісти в машину й всіляко цікавилася тим, як Терен долає виклики, з якими стикається людина з інвалідністю.

Терен та Інна (скріншот)

Інна зізналася, що минулого року потрапила в ДТП. На той момент в неї був чоловік, який неприємно вразив її своєю реакцією на аварію. Його цікавило лише ти, чи сильно дівчина пошкодила автівку.

Далі Інна та Терен гуляли лівим берегом. Олександр зізнався, що їй було дуже комфортно поруч з дівчиною. Потім учасниця реаліті вирішила показати "Холостяку", де будується її квартира. Вона зазначила, що планує жити в Україні, а тому їй було важливо "довести" це ветерану.

Інна та Терен (скріншот)

Потім вони вирушили до ресторану. Втім, Інна не замовляла страви, вона пригощала Терена їжею, яка приготувала самостійно. "Холостяку" це сподобалося.

Побачення Інни та Терена (скріншот)

Далі Олександр спитав в Інни, що їй не подобається в ньому. Та зізналася, що Терен надто категоричний та дуже швидко робить висновки.

Також Інна сказала, що хоче більше уваги. Дівчина не приховувала, що ревнує Терена.

Інна на побаченні (скріншот)

Також Інна сказала, що може бути емоційною. Вона не проти сварок, якщо все це закінчиться пристрасним примиренням. Терен зазначив, що йому не дуже подобається такий метод з'ясування стосунків.

Терен на побаченні з Інною (скріншот)

Потім дівчина подарувала Олександру книгу та іграшку. А після цього Терен розповів, як вирішив піти на фронт та отримав поранення. Його історія довела Інну до сліз. Олександр розповів, що його брат вважається безвісти зниклим, до цього він про це не говорив.

Після Інна та Терен цілувалися. Потім дівчина вразила ветерана тим, що зіграла для нього на роялі. Пристрасті було чимало.

Інна з "Холостяка" (скріншот)

І поки побачення Інни та Терена тривало, Юстина теж зняла свій фільм для головного героя шоу. Вона вирішила робити це самостійно, без допомоги дівчат.

Побачення Насті та Терена

Зранку учасниці зібралися разом, але не було Насті, вона вже вирушила на зустріч з Олександром. Інна зізналася, що вона у захваті від побачення. Дівчина детально описала свою зустріч, а Юстина та Аліна насилу це слухали.

Юстина плакала через розповідь Інни про побачення (скріншот)

І поки учасниці "Холостяка" обговорювали побачення Інни, на зустріч з Тереном прийшла Настя. Разом вони мали вчитися мистецтву каліграфії.

Побачення Терена та Насті (скріншот)

Вони намагалися писати й виводити чорнилами різні літери. Але потім їхнє спілкування перейшло в інше річище.

Терен та Анастасія почали фліртувати. Потім вони поцілувалися. Про каліграфію вони на мить забули.

Поцілунок Насті та Терена (скріншот)

Також "Холостяк" питав, коли саме дівчина відчула до нього симпатію. Це сталося після епізоду у Львові. Втім, потім до них повернулася майстриня, яка продовжила вчити Терена й Настю виводити слова на папері. Розмови та одкровення довелося припинити.

Езотерик та ветеран грали в асоціації. Вони писали те, що в них викликали ті чи інші слова.

Побачення Терена та Насті (скріншот)

Після цього Терена та Анастасія вирушили на романтичну вечерю. Там вони продовжили аналізувати свої картки асоціацій, але в більш інтимній атмосфері.

Розмови були відвертими. Настя розповіла, що хоче дітей та вже готова до цього. Вони багато цілувались й Терен зазначав, що дівчина його спокушає.

Анастасія та Терен (скріншот)

Церемонія троянд

Цього разу Терен приїхав до дівчат додому. Проводити церемонію троянд на іншій локації було небезпечно, в той день росіяни влаштували ракетний удар.

Але перед цим Олександр дивився фільми, які знімали учасниці. Анастасія була грайливою, а Юстина вирішила бути максимально відвертою, чим вразила Терена. Аліна показала свій звичайний день, а Інна вирішила перерахувати все, чим займалася у минулому.

Після цього він вирішив поспілкуватися з Анастасією. Терен запросив її на приватну розмову. Настя зізналася, що готова повернутися й жити в Україні після проекту, тільки якщо буде з Олександром. Потім "Холостяк" повернувся до неї з трояндою.

Настя отримала першу троянду (скріншот)

Другу троянду отримала Інна. Терен зазначив, що йому цікаво більше про неї дізнаватися. Але його бентежить те, що вони зовсім по-різному бачать питання конфліктів та їхнього вирішення. Втім, Олександр вірить, що зуміє знайти спільну мову з дівчиною.

Інна отримала другу троянду (скріншот)

Далі Терен звернувся до Аліни. Він зазначив, що не впевнений у щирості дівчини. Тому він не дав їй троянду. Третю квітку отримала Юстина.

Аліна пішла з "Холостяка" (скріншот)

Так, фіналістками "Холостяка" стали: