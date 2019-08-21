Виктор Павлик рассказал, планирует ли заводить ребенка c молодой любовницей

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Репяхова отметила, что действительно любит Павлика

Виктор Павлик решился на откровенное признание по поводу своей молодой возлюбленной, которая младше его на 28 лет. Кстати, до этого 25-летняя девушка Виктора Павлика показала романтическое фото с отдыха! Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", пообщались с Виктором Павликом и узнали готовится ли артист к свадьбе со своей избранницей, и как он относится к хейту.

Они рассказали о своем счастье, а в ответ получили тысячи отрицательных комментариев. Виктор Павлик недавно появился на обложке глянца вместе со своей возлюбленной и по совместительству пиар-менеджером Екатериной Репяховой. Но комментарии завистников испортили настроение звездной паре. 25-летнюю девушку обвиняют неискренность чувств к народному артисту, мол, Екатерина хочет использовать имя Павлика с определенной целью.

"Я свои даже не читаю. А она читает, плачет, отписывается, пытается как-то с ними переписываться. Я говорю: "Куда? Это только подогревает их". Я считаю, что люди, которые пишут негатив, они сами себя не нашли в жизни. Поэтому не видят бревно в своем глазу, но замечают занозы в чужом", – комментирует Виктор Павлик в программе "Ранок з Україною".

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вместе Екатерина и Виктор уже 4 года. И разница в возрасте никак не смущает Павлика. А вот чего не знает народный артист, так это когда сыграет свою четвертую свадьбу. Она пока не планируется, но обсуждается, в отличие от рождения детей.

"Ей 25, мне 53, получается разница в возрасте 28 лет, – говорит артист в эфире канала "Украина". – Катя понимает, если она забеременеет и будет рожать – все, она не сможет со мной ездить дальше. А она сейчас живет тем, что ездит постоянно. Поэтому нас устраивает такая жизнь, как есть".

А по обложке, Екатерина тоже не промолчала. И ответила всем недругам.

"Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его. Ну, по крайней, мере с Виктором Франковичем – это точно!" – написала Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram.

Также 25-летняя Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о возможной свадьбе с Виктором Павликом. По словам девушки, у нее самое главное с Павликом - это работа. Также она поведала о встрече с мамой артиста.