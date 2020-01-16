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Свадьба Виктора Павлика: молодая невеста 54-летнего артиста показала подвенечное платье

STYLERПерсоны    16.01.2020 - 18:17
Свадьба Виктора Павлика: молодая невеста 54-летнего артиста показала подвенечное платье
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова определились с датой свадьбы (коллаж: РБК-Украина)

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова согласовали дату свадьбы

Виктор Павлик женится на новой возлюбленной Катерине Репяховой, которая младше артиста на 28 лет, в этом году. Музыкант свяжет себя узами брака уже в четвертый раз. Пара встречается уже несколько лет, но о своем романе объявила только прошлым летом, вызвав в обществе неоднозначную реакцию.

Сейчас PR-менеджер 54-летнего певца Репяхова опубликовала в сети фото из свадебного салона, в котором выбирает подвенечное платье. Девушка выложила снимок в Instagram-сториз, попутно ответив на вопрос подписчиков относительно даты свадьбы.

В кадре молодая невеста демонстрирует роскошный наряд с открытой спиной, но не факт, что окончательный выбор пал именно на это платье - Катерина могла его только примерить и узнать мнение фолловеров.

Свадьба Виктора Павлика: молодая невеста 54-летнего артиста показала подвенечное платье

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала свадебное платье (Фото: instagram.com)

В подписи к фото Екатерина указала, что они с Виктором давно определились с датой церемонии, а также поблагодарила поклонников за интерес к молодоженам.

Кроме того, Репяхова показала в сети фото со своего отдыха вместе с Павликом на горнолыжном курорте в Словакии и призналась, что путешествие с женихом стало "теперь нашей историей".

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик на курорте в Словакии (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что Виктор Павлик был трижды женат - первая жена Лида родила ему сына. После этого у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которые длились 8 лет и от которых родилась дочь Кристина. Потом артист не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел. В 2016 году Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться с Екатериной Репяховой.

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