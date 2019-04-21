"Украинская Джиджи Хадид": дочь известной певицы восхитила эффектными фото в бассейне

Поклонники сравнили юную красотку с известной моделью
Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман нередко поражает пользователей сети своим сходством со звездной мамой. Даже коллеги артистки отмечают это - так, недавно Светлана Лобода восхитилась красотой девушки и заявила, что она очень "похожа на мамулю". Однако на новых снимках Сони ее сравнили с другой известной личностью - супермоделью Джиджи Хадид.
К слову, 18-летняя Киперман и сама осваивает модельное дело, так что подобное сравнение, вероятно, ей весьма польстило. На эффектных фото девушка запечатлена в бассейне с джакузи в розовом купальнике в черную крапинку. Соня оперлась локтями о бортик и живописно подперла голову рукой, загадочно глядя вдаль или же улыбаясь в объектив.
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
"Waiting game", - подписала Соня публикацию на английском языке, что можно перевести как "Игра на выжидание".
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
Подписчики восхитились красотой дочки Брежневой и оставили восторженные комментарии.
Напомним, Вера Брежнева похвасталась клипом с участием младшей доченьки Сары.
К слову, старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман пленила пикантным образом в прозрачном платье.