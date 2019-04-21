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"Украинская Джиджи Хадид": дочь известной певицы восхитила эффектными фото в бассейне


Поклонники сравнили юную красотку с известной моделью

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман нередко поражает пользователей сети своим сходством со звездной мамой. Даже коллеги артистки отмечают это - так, недавно Светлана Лобода восхитилась красотой девушки и заявила, что она очень "похожа на мамулю". Однако на новых снимках Сони ее сравнили с другой известной личностью - супермоделью Джиджи Хадид.

К слову, 18-летняя Киперман и сама осваивает модельное дело, так что подобное сравнение, вероятно, ей весьма польстило. На эффектных фото девушка запечатлена в бассейне с джакузи в розовом купальнике в черную крапинку. Соня оперлась локтями о бортик и живописно подперла голову рукой, загадочно глядя вдаль или же улыбаясь в объектив.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Waiting game", - подписала Соня публикацию на английском языке, что можно перевести как "Игра на выжидание".

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Подписчики восхитились красотой дочки Брежневой и оставили восторженные комментарии.

  • "Вера младшая"
  • "Очень вкусно"
  • "Очень милая на втором фото"
  • "Какая ты супер"
  • "Украинская Джиджи Хадид"
  • "Тут на Веру похожа!"
  • "Моя красавица! Горжусь тобой!"
  • "Какой красивый цвет воды"
  • "Очаровательная Соня"
  • "Gigi Hadid?"

Напомним, Вера Брежнева похвасталась клипом с участием младшей доченьки Сары.

К слову, старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман пленила пикантным образом в прозрачном платье.

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