"Так похожа на мамулю": Лобода восхитилась дочкой Брежневой

Фото: Вера Брежнева с дочерьми (instagram.com/ververa)

Певица порадовала поклонинков редким видео с младшей дочерью Сарой

Вера Брежнева довольно часто делится в сети фото своей старшей дочери Сони. Недавно девушка отпраздновала свое 18-летие и звездная мама устроила ей сюрприз, неожиданно прилетев в США на несколько дней, чтобы отпраздновать вместе это событие. А вот кадрами с младшей дочуркой, девятилетней Сарой артистка радует очень редко.

Однако на днях это произошло и Брежнева опубликовала милое видео с дочкой на своей странице в Instagram. Благодаря фильтрам на маме и дочке будто бы надеты крупные очки. Они сидят рядышком и довольно улыбаются на камеру.

"Привет всем, - говорит Вера. - Привет! - вторит Сара. - А завтра у меня выходит новая песня, - добавляет певица".

Видео: (instagram.com/ververa)

В подписи к публикации она также предложила подписчикам отгадать название композиции.

Одной из первых поспешила оставить комментарий звездная коллега Брежневой - певица Светлана Лобода.

"Какая классная девочка! так похожа на мамулю", - отметила она.

Скриншот комментариев: (instagram.com/ververa)

Другие пользователи сети тоже поспешили оставить свои отзывы. Многие согласны, что Сара очень похожа на маму и старшую сестру.

"Вы уже дома? Приятно видеть рядом с дочкой, одно целое"

"Омагад, мой мимиметр сейчас сломается, да чего ж вы пупсики такие милые? Самые няшные"

"Так давно не видела Сару, уже не узнала"

"Какая красивая и большая уже Сара !!!! и так похожа и на маму и на Соню!"

"Какие вы красивые и классные и как же вы похожи:)))"

"Доча какая Красотка. Вся в маму!"

"Красавицы"

"Какая у Сары красивая улыбка"

"Мамина ксерокопия! Милашки"

К слову, новая песня Веры Брежневой называется "Я не святая", а написал ее, конечно же, ее супруг Константин Меладзе.

Напомним, Вера Брежнева раскрыла секрет своей красоты и женской привлекательности.

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