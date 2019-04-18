"Вся в маму": дочь Брежневой очаровала женственным образом в прозрачном наряде

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Киперман в пикантном платье восхитила чувственным луком

Дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, не раз слышла о том, что она поразительно похожа на свою звездную маму. Девушка переняла от известной певицы красоту и грацию, а очарование юности делает девушку и вовсе неотразимой. Да и талантов Соне не занимать – она занимается модельной деятельностью, освоила азы актерского мастерства, а также поет. Дочь певицы не часто балует подписчиков фото, но в этот раз она решила показать им в Instagram очаровательную фотосессию со своего дня рождения, который отпраздновала 30 апреля.

Соня запечатлена мечтательно сидящей у окна. На девушке – черное платье, расшитое мелкими стразами, с атласным лифом и глубоким декольте. Особой пикантности наряду придает прозрачная юбка. Соня дополнила праздничный образ висящими серьгами в форме цветка с камнями и изящными браслетами.

"Искусство терять, освоить не сложно", - оставила философскую меланхоличную подпись на английском девушка.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Также она показала снимок, на котором мило улыбается, отвернувшись от камеры, но фотографу удалось словить этот очаровательный момент непринужденности.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

В сториз девушка показала кадр в полный рост, на котором нетрудно рассмотреть детали ее прозрачного наряда.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Под фотосессией "отметилась" и мама Сони. Вера Брежнева оставила красноречивый смайл с сердечками, а в ответ получила комплимент от подписчиков дочери: "Вся в Вас пошла, красотка".

Впрочем, комментаторы не поскупились на теплые слова для прелестной юной леди и восхитились ее внешним видом.

"Прекрасное фото! Сонечка, ты очень красивая, женственная!", "Красавица!", "Прекрасно выглядишь!", "Шикарно", "Сонечка красотка", "Не хватает слов описать твою красоту", "Очаровательная Соня" - писли они.

Ранее дочь Веры Брежневой очаровала нежной фотосессией на фоне американских пейзажей.

Кстати, дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала стройную фигуру в купальнике и получила массу комплиментов в свой адрес.