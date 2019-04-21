Юная "ВИА Гра": Вера Брежнева похвасталась клипом с участием доченьки

Фото: Вера Брежнева с дочками (instagram.com/ververa)

Певица показала таланты любимой девочки

Популярная певица Вера Брежнева не часто балует поклонников совместными фото с дочками Соней, которой недавно исполнилось 18 лет, и 9-летней Сарой, именно поэтому ее фаны так тепло воспринимают появление звездной мамы и ее любимых девочек на просторах соцсетей. В порядке исключения, артистка поделилась с подписчиками Instagram видео альтернативного варианта клипа на ее новый хит "Я не святая", где в одной из главных ролей появилась Сара.

Певица сообщила, что ролик снимался в Греции, но об этом не трудно догадаться по локации – за спиной Сары и ее двух подружек, которые также стали героинями видео, можно рассмотреть античные колонны - храм Посейдона на мысе Сунион. Сами юные артистки облачены в белоснежные платья-туники с золотыми греческими повязками в волосах. Они плавно двигатся в такт музыке, демонстрируя настоящий актерский талант. Перед камерой девочки чувствовали себя непринужденно и раскованно.

"Наш вариант клипа "Я не святая". На каникулах в Греции. Аня, Сара, Маша", - дала Вера короткую справку к видео, отметив главных актрис.

Подписчикам звезды очень понравилась оригинальная версия клипа на ее новинку. Они отметили неоспоримый талант юных артисток, а некоторые даже с уверенностью заявили, что трио маленьких красоток растет на смену культовой группе "ВИА Гра".

"Одним словом ВИА ГРА", "Такие клевые", "ВИА Гра нового поколения", "Какая прелесть!", "Маленькие ангелочки", "Девчонки, конечно красотки. Сара, среди всех, самая скромная девочка", "Юная Виа Гра в полном составе", "Какая Сарочка стеснительная,милая. Вся в мамочку и сестру", "Какие милашки! Маленькие греческие богини!", "У них классно получается!", "Чудесное трио", "Афродиты", - отмечали фолловеры.

К слову, старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман пленила пикантным образом в прозрачном платье.

Напомним, что украинский фитнес-тренер Анита Луценко сделала комплимент роскошной фигуре Веры Брежневой.