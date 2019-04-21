"Українська Джіджі Хадід": дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні

Шанувальники порівняли юну красуню з відомою моделлю
Старша дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман нерідко вражає користувачів мережі своєю схожістю із зірковою мамою. Навіть колеги артистки відзначають це - так, нещодавно Світлана Лобода захопилася красою дівчини і заявила, що вона дуже "схожа на мамусю". Однак на нових знімках Соні її порівняли з іншою відомою особистістю - супермоделлю Джіджі Хадід.
До речі, 18-річна Кіперман і сама освоює модельну справу, так що подібне порівняння, ймовірно, їй дуже лестило. На ефектних фото дівчина зображена в басейні з джакузі в рожевому купальнику в чорну цятку. Соня сперлася ліктями об стінку і мальовничо підперла голову рукою, загадково дивлячись вдалину або ж посміхаючись в об'єктив.
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
"Waiting game", - підписала Соня публікацію англійською мовою, що можна перевести як "Гра на вичікування".
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
Підписники захопилися красою дочки Брежнєвої і залишили захоплені коментарі.
Нагадаємо, Віра Брежнєва похвалилася кліпом з участю молодшої доньки Сари.
До речі, старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман полонила пікантним образом в прозорій сукні.