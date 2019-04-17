"Так похожа на мамулю": Лобода восхитилась дочкой Брежневой

Певица порадовала поклонинков редким видео с младшей дочерью Сарой
Вера Брежнева довольно часто делится в сети фото своей старшей дочери Сони. Недавно девушка отпраздновала свое 18-летие и звездная мама устроила ей сюрприз, неожиданно прилетев в США на несколько дней, чтобы отпраздновать вместе это событие. А вот кадрами с младшей дочуркой, девятилетней Сарой артистка радует очень редко.
Однако на днях это произошло и Брежнева опубликовала милое видео с дочкой на своей странице в Instagram. Благодаря фильтрам на маме и дочке будто бы надеты крупные очки. Они сидят рядышком и довольно улыбаются на камеру.
"Привет всем, - говорит Вера. - Привет! - вторит Сара. - А завтра у меня выходит новая песня, - добавляет певица".
Видео: (instagram.com/ververa)
В подписи к публикации она также предложила подписчикам отгадать название композиции.
Одной из первых поспешила оставить комментарий звездная коллега Брежневой - певица Светлана Лобода.
"Какая классная девочка! так похожа на мамулю", - отметила она.
Скриншот комментариев: (instagram.com/ververa)
Другие пользователи сети тоже поспешили оставить свои отзывы. Многие согласны, что Сара очень похожа на маму и старшую сестру.
К слову, новая песня Веры Брежневой называется "Я не святая", а написал ее, конечно же, ее супруг Константин Меладзе.
Напомним, Вера Брежнева раскрыла секрет своей красоты и женской привлекательности.
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