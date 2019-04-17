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"Так похожа на мамулю": Лобода восхитилась дочкой Брежневой


Певица порадовала поклонинков редким видео с младшей дочерью Сарой

Вера Брежнева довольно часто делится в сети фото своей старшей дочери Сони. Недавно девушка отпраздновала свое 18-летие и звездная мама устроила ей сюрприз, неожиданно прилетев в США на несколько дней, чтобы отпраздновать вместе это событие. А вот кадрами с младшей дочуркой, девятилетней Сарой артистка радует очень редко.

Однако на днях это произошло и Брежнева опубликовала милое видео с дочкой на своей странице в Instagram. Благодаря фильтрам на маме и дочке будто бы надеты крупные очки. Они сидят рядышком и довольно улыбаются на камеру.

"Привет всем, - говорит Вера. - Привет! - вторит Сара. - А завтра у меня выходит новая песня, - добавляет певица".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Видео: (instagram.com/ververa)

В подписи к публикации она также предложила подписчикам отгадать название композиции.

Одной из первых поспешила оставить комментарий звездная коллега Брежневой - певица Светлана Лобода.

"Какая классная девочка! так похожа на мамулю", - отметила она.

Скриншот комментариев: (instagram.com/ververa)

Другие пользователи сети тоже поспешили оставить свои отзывы. Многие согласны, что Сара очень похожа на маму и старшую сестру.

  • "Вы уже дома? Приятно видеть рядом с дочкой, одно целое"
  • "Омагад, мой мимиметр сейчас сломается, да чего ж вы пупсики такие милые? Самые няшные"
  • "Так давно не видела Сару, уже не узнала"
  • "Какая красивая и большая уже Сара !!!! и так похожа и на маму и на Соню!"
  • "Какие вы красивые и классные и как же вы похожи:)))"
  • "Доча какая Красотка. Вся в маму!"
  • "Красавицы"
  • "Какая у Сары красивая улыбка"
  • "Мамина ксерокопия! Милашки"

К слову, новая песня Веры Брежневой называется "Я не святая", а написал ее, конечно же, ее супруг Константин Меладзе.

Напомним, Вера Брежнева раскрыла секрет своей красоты и женской привлекательности.

Мы также писали, что Вера Брежнева представила клип на дуэтную песню "Зла не держи" с российской певицей Еленой Север.

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