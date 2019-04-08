Безупречная женственность: элегантная Вера Брежнева представила дуэтный клип

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица предстала перед поклонниками в элегантном наряде

Видео: YouTube/Elena Sever

Популярная певица Вера Брежнева преподнесла поклонникам настоящий сюрприз. В понедельник, 8 апреля она презентовала клип на совместную песню с российской певицей Еленой Север – "Зла не держи". На пресс-конференции, посвященной премьере, артистка появилась в элегантном платье, а фотоотчетом с мероприятия поделилась в Instagram. Также новая видеоработа появилась на YouTube.

Утонченная Вера красовалась перед объективами фотографов в черном платье-миди прямого кроя с открытыми плечами от ESTER ABNER. Оригинальной деталью наряда стал рюш-шлейка на одно плечо. Изысканный образ она дополнила элегантной нитью жемчуга и не выходящими из моды серьгами-кольцами, инкрустированными камнями. Отдельного внимания заслуживает обувь звезды – она выбрала для выхода в люди туфли с трендовым анималистичным притом в виде окраса зебры.

Макияж был естественным и в духе минимализма – чуть тронутые нюдовой помадой губы и тени пастельных оттенков на веках.

"Позавчера представили прессе наше новое видео на уже полюбившуюся дуэтную песню с Елена Север "Зла не держи" и получили первые отзывы", - похвасталась артистка.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники оценили ее fashion-look и похвалили за умение всегда быть на высоте, а также поделились впечатлением от новинки.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Платье нереальное", "Вера, Вы всегда восхитительны", "Очаровательна! Нежна, женственная, безупречна!", "Вера... Клип супер", "Несравненная", "Песня потрясающая!", "Вера, вы потрясающая женщина! Очень красивая и обаятельная!", "Вера, спасибо вам всем за клип! Он невероятный!", "Сама нежность!" - не сдерживали эмоций комментаторы.

Ранее Вера Брежнева рассказала об отказе от популярного продукта, а также снялась в оригинальной фотосессии с брокколи.

Кстати, Вера Брежнева снялась в пикантном фотосете, облачившись в прозрачное боди от украинского дизайнера белья.