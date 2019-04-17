"Так схожа на мамулю": Лобода захопилася донькою Брежнєвої

Віра Брежнєва досить часто ділиться в мережі фото своєї старшої доньки Соні. Нещодавно дівчина відсвяткувала своє 18-річчя і зіркова мама влаштувала їй сюрприз, несподівано прилетівши в США на кілька днів, щоб відсвяткувати разом це подію. А ось кадрами з молодшою донькою, дев'ятирічною Сарою артистка радує дуже рідко.

Проте днями це сталося і Брежнєва опублікувала цікаве відео з донькою на своїй сторінці в Instagram. Завдяки фільтрам на мамі і доньці ніби надіті великі окуляри. Вони сидять поруч і вдоволено посміхаються на камеру.

"Привіт всім, - каже Віра. - Привіт! - вторить Сара. - А завтра у мене виходить нова пісня, - додає співачка".

Відео: (instagram.com/ververa)

У підписі до публікації вона також запропонувала підписникам відгадати назву композиції.

Однією з перших поспішила залишити коментар зоряна колега Брежнєвої - співачка Світлана Лобода.

"Яка класна дівчинка! так схожа на мамулю", - зазначила вона.

Скріншот коментарів: (instagram.com/ververa)

Інші користувачі мережі теж поспішили залишити свої відгуки. Багато згодні, що Сара дуже схожа на маму і старшу сестру.

"Ви вже вдома? Приємно бачити поруч з донькою, одне ціле"

"Омагад, мій мимиметр зараз зламається, так чого ж ви пупсики такі милі? Самі няшные"

"Так давно не бачила Сару, вже не дізналася"

"Яка гарна і велика вже Сара !!!! і так схожа і на маму і на Соню!"

"Які ви красиві і класні і як же ви схожі:)))"

"Доча яка Красуня. Вся в маму!"

"Красуні"

"Яка у Сари красива посмішка"

"Мамина ксерокопія! Милашки"

До речі, нова пісня Віри Брежнєвої називається "Я не свята", а написав її, звичайно ж, її чоловік Костянтин Меладзе.

Нагадаємо, Віра Брежнєва розкрила секрет своєї краси та жіночої привабливості.

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