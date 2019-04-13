В гармонии с собой: Вера Брежнева раскрыла секрет своей красоты

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица рассказала, что для нее настоящая красота

Певица Вера Брежнева не раз завоевывала звание одной из самых красивых женщин в шоу-бизнесе - и неудивительно, ведь в свои 37 лет она может похвастаться точеной фигурой и цветущим внешним видом. Как не раз рассказывала сама артистка, этому она обязана правильному питанию и регулярному спорту. Недавно эффектная красотка снялась в стильной фотосессии для российского журнала ОК, в которой позировала вместе со своей подругой-моделью Еленой Перминовой.

Брежнева примерила откровенные боди и черные колготки и они с Перминовой выглядят будто сестры. В интервью изданию исполнительница рассказала о том, что для нее настоящая красота и в чем, по ее мнению, секрет привлекательности женщины.

Фото: (ok-magazine.ru)

Вера считает, что главное - в том, что у нас внутри, ведь внешнюю красоту не так уж сложно откорректировать в наше время.

"В юности мы равняемся на определенные каноны и всех по ним равняем. И что такое настоящая красота, начинаешь понимать лишь со временем, с возрастом. Для меня настоящая красота — это все-таки состояние женщины изнутри. Сейчас такие бьюти-возможности, которые позволяют любой женщине "отредактировать" и вписать себя в любые каноны. Но это красота снаружи. Гораздо важнее то, что внутри: отношение к жизни, отношение к людям, да и ко всему. Поэтому быть красивой — это светиться изнутри, дарить улыбки. Если у женщины блестят глаза, ты на нее смотришь завороженно. А когда женщина идеально сложена, но от нее не исходит света, тепла, нет в ней внутреннего огня, — твой взгляд не задерживается", - отметила артистка.

Фото: (ok-magazine.ru)

Знаменитость старается быть в гармонии с собой и принимать себя такой, какая она есть - хотя это вовсе не отменяет работы над собой и своим телом. Однако ни к каким кардинальным мерам Брежнева прибегать не хочет.

"Я не хочу прибегать к каким-то кардинальным процедурам, чтобы выглядеть как в юности. Для меня быть собой — это быть в гармонии с собой, принимать и любить себя такой, какая я есть. Очень многие девушки у меня спрашивают: "А как полюбить себя?" Мне кажется, что для начала нужно научиться себя уважать. Как? Как минимум правильно питаться (это нелегко дается, потому что хочется есть всее подряд). Но когда я правильно питаюсь, я лучше себя чувствую. И начинаю уважать себя за то, что у меня есть сила воли и она помогает мне становиться лучше. То же самое можно сказать и про тренировки. Я же могу не заниматься — кто меня заставит? Но я тренируюсь и поэтому выгляжу лучше. Потрудиться, приложить усилия, сделать — еще один повод для уважения. И вот когда от стараний есть результат, то вместе с уважением начинаешь любить себя", - поделилась певица.

Фото: (ok-magazine.ru)

При этом, как призналась Вера, все это вовсе не легко ей дается и ей приходится точно так же заставлять себя встать с дивана.

"Я открою большой секрет: я бываю ленива, как все нормальные люди. Порой мне не хочется работать над собой, мне не хочется ничем заниматься, я хочу валяться на диване и ничего не делать. Всее. Мне точно так же нужно поднимать свой зад, точно так же двигаться навстречу мечте. И я это делаю. А значит, все мы можем. Тем более для меня занятия спортом — это больше вопрос здоровья и только во вторую очередь — вопрос красоты", - говорит артистка.

Фото: (ok-magazine.ru)

Поклонники в очередной раз восхитились красотой и мудростью любимой певицы и поделились своим мнением в комментариях в ее Instagram.

"Вера, вы как всегда прекрасны"

"Вера Брежнева, вы номер 1 для нас, супер красавица"

"Когда у женщины все прекрасно в личном плане - это Счастливые женщины! Таких видно издалека"

"Вера, какая Вы красивая, фигуристая женщина )) хорошо, что у Вас дочери )) красивых женщин стало еще больше"

"Веруня, выглядишь одногодкой своей подруги модели )) наблюдала за фотами с отдыха на Мальдивах)) так вот и тело у тебя моложе и красивее"

"Женщина огонь, так держать))"

"Спасибо Вера, за то что вы есть такая"

"Вера, вы ни в каком сравнении с девушкой рядом, модель- это ВЫ: фигура, лицо"

"Какие грациозные, супер стильные, глаза радуются!"

Напомним, ранее Вера Брежнева поделилась личным опытом отказа от сахара.

Мы также писали, что Вера Брежнева представила клип на дуэтную песню "Зла не держи" с российской певицей Еленой Север.