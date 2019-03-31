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Дочь Веры Брежневой с размахом отпраздновала 18-летие в США

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2019 - 13:09
Дочь Веры Брежневой с размахом отпраздновала 18-летие в США
Фото: Вера Брежнева с дочкой (instagram.com/sonyaxkiperman)

Звездная мама специально прилетела на другой континент, чтобы поздравить свою девочку

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман праздновала важную дату - девушке исполнилось 18 лет. По такому случаю ее звездная мама устроила ей очень приятный сюрприз и неожиданно прилетела в США, где живет и учится ее девочка, чтобы лично поздравить ее. Позже они обе показали в Instagram, как же прошла вечеринка в честь совершеннолетия Софии.

Киперман опубликовала фото и видео с торжества. Девушка красовалась в черном платье с прозрачными вставками и глубоким вырезом на груди и спине. 

Дочь Веры Брежневой с размахом отпраздновала 18-летие в США

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

В ролике она задувает свечи на большом торте с надписью Sweet 18, а окружающие весело кричат: "Соня, с днем рождения!". Можно также разглядеть красиво украшенный зал и ведущего с микрофоном.

"Самая счастливая девочка в мире. Спасибо всем, кто разделил этот особенный день со мной, вы для меня важнее всего. Особая благодарность тебе, Вера Брежнева, которая подарила мне жизнь, а еще самая крутая мама на свете. Я люблю тебя", - написала Соня на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Видео: Соня Киперман отгуляла 18-летие (instagram.com/sonyaxkiperman)

Вера же поделилась видео-коллажем из совместных фото со своей сестрой, которая также приехала на праздник племянницы. Обе они выглядят очень счастливыми и весело смеются. 

"Праздник у девчат) сделали День Рождения @sonyaxkiperman. И мы с сестрой теперь домой", - отметила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Видео: (instagram.com/ververa)

Подписчики поздравляют Соню и ее маму с такой датой и отмечают, что все они просто прекрасно выглядят. Некоторые даже спутали сестру Брежневой с ее дочерью.

  • "Как же похожи!!"
  • "Это здорово!! Вера хорошая мама!"
  • "Вера, вы огромная молодец. примерная мама"
  • "Как подружки"
  • "Вы умничка , что смогли выбраться) иногда это бывает оооочень тяжело сделать"
  • "Красотки!"
  • "Сюрприз на всю жизнь! Класс!"
  • "Девочки, красоточки, какие вы милашки"
  • "Вера Брежнева вы самая лучшая мама. Поздравляю вашу Соню с днем рождения"
  • "Вера умничка. Лучший подарок для Сонечки - это приезд главного человека в жизни, мамы. Я представляю как она скучала"

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой покорила солнечным фотосетом в коротком топе.

Мы также писали, что дочь Брежневой в купальнике восхитила точеной фигурой - девушка явно пошла в маму.

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