Стройная Катя Осадчая в купальнике релаксирует с сыном на пляже

Катя Осадчая отдыхает в Одессе и проводит свободное время на пляже, наслаждаясь солнцем и морем. Компанию в поездке ей составил муж, ведущий Юрий Горбунов и двухлетний сын Иван. Она с удовольствием делиться фото и видео, сделанными на берегу черноморского курорта и щеголяет в ярких нарядах.

В сториз Instagram звезда показала как проводит время на пляже. Ведущая присела рядом с Иваном, который подошел вплотную к кромке моря. На ней – черный купальник-бандо и солнечные очки, а волосы предусмотрительно собраны в пучок. Катя держит малыша за руки, улыбается и что-то ему рассказывает.

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

На другом снимке запечатлен маленький Иван, причем, как всегда только со спины – родители прячут лицо мальчика от посторонних глаз и не публикуют его снимки в профиль. Малыш сидит в тени на пляже. На нем белоснежная натуральная футболка, шорты в полоску и кепка с козырьком.

Фото: сын Кати Осадчей в Одессе (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя показала снимок с ребенком на руках, сделанный на пирсе. Для прогулки к морю она выбрала солнечное желтое платье свободного кроя с мелким цветочным принтом и удобные шлепанцы.

Также Осадчая от души повеселилась с Ваней. Мама и сын запускают большие мыльные пузыри, получая удовольствие от процесса.

Кстати, Катя Осадчая и Юрий Горбунов не только отдыхают в Одессе, но и посещают знаковые светские и культурные мероприятия. Так, пара отправилась на премьеру фильма в рамках Одесского международного фестиваля. Поклонники сравнили наряды ведущих с костюмами жениха и невесты, в очередной раз восхитившись их семьей.