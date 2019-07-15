Катя Осадчая растрогала уникальным кадром счастливого детства 2-летнего сына

Осадчая поделилась душевным моментом с сыном
Катя Осадчая продолжает очаровывать поклонников душевными фото с сыном и мужем со своего отдыха. Отметим, что несколько дней назад телеведущая улетела всей семьей в Одессу. Кстати, 12 июля здесь стартовал Одесский международный кинофестиваль, который продлится до 20 июля. Многие поклонники несменной ведущей программы "Светская жизнь" подумали, что она летит в Одессу именно на съемки нового выпуска для передачи. Однако выяснилось, что Катя решила наконец выделиться время на отдых и семью.
Звездная пара остановилась в одном из отелей на берегу моря, рядом с наиболее популярным пляжем Одессы – "Ланжерон". За несколько дней Осадчая опубликовала уже немало фото, демонстрируя свои яркие летние образы. Однако конечно же, поклонников телеведущей больше всего привлекают семейные фото. Особенно – с 2-летним сыном Ваней. Тем более, что Осадчая и Горбунов не так часто публикуют фото сына. И уж тем более никогда не показывают его лица.
Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала новые фото с сыном. При этом снимок получился очень милый!
Телеведущая запечатлела на память момент, как они с сыночком развлекаются вместе. Мама с сыном запускают мыльные пузырьки. Мальчик, как обычно, стоит к камере спиной. Зато Осадчую украшает счастливая улыбка.
Катя Осадчая с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)
Также обратим внимание на яркий летний образ Осадчей, который она подобрала для прогулки с мужем и сыном.
Телеведущая позирует в ярком желтом платье с пышной юбкой и длинными рукавами. На желтом фоне – россыпь цветочного принта. Талию Осадчей украшает широкий массивный пояс.
Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники телеведущей поспешили оставить отзывы под ее фото с сыночком:
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Также сегодня утром, 15 июля, Катя Осадчая опубликовала еще одно милое фото с сыном. Мальчик в полосатой кофточке, как у моряка, сам ведет свою коляску.
Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова – Ваня (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш.
Также Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018 Нетой Барзилай.